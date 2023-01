José León quiere volver a rugir con el CD Tenerife

No es el mismo de la campaña pasada y José León lo sabe. "Mi rendimiento individual esta temporada puede que esté siendo menor", declaró este miércoles en sala de prensa. Con la baja por sanción de Sipcic, el defensor madrileño apunta a ser titular en el eje de la zaga. "Yo siempre he querido estar preparado para cuando me toque jugar, por eso trabajo diariamente para que cuando el míster cuente conmigo aprovechar la ocasión, dar el máximo y sumar para el equipo todo lo que pueda. Estoy preparado físicamente y mentalmente para ello. Estoy en un equipo con grandes jugadores y los compañeros quieren jugar. Salen, lo hacen bien y ante un buen rendimiento es lógico que no cambie la cosa. En mi situación lo que tengo que estar es siempre preparado y tener paciencia. Puedes tener un bajón, el de al lado estar bien y lo aprovecha. Trabajo para cometer los menos errores posibles, tener confianza y minutos. Es un círculo que si a modo individual va bien en lo colectivo también", analizó el jugador del Tenerife.

Posible titularidad La baja de Sipcic, que no estará disponible contra el Racing al ver la tarjeta amarilla frente al Cartagena y tener que cumplir ciclo, le abre las puertas de par en par a León. Hasta la fecha, es el tercer central más utilizado, por detrás del propio Sipcic, que es el que mejor rendimiento ha dado, y Sergio González. José no completa los 90 minutos de un partido desde el 28 de noviembre, en la derrota contra el Real Zaragoza (0-2). Ha pasado por un periodo de dudas e incluso su posible salida es un tema del que se ha hablado y él zanjó ayer por completo. "Todo eso lo lleva mi representante. Yo estoy concentrado en cada partido. Ahora contra el Racing, luego contra el Albacete", afirmó, y puso el foco en lo deportivo. "Vamos a estar centrados en hacerlo lo mejor posible. Sumar de tres en tres en esta categoría es muy importante para dar saltos en la tabla. Nos vemos capacitados para ello y vamos a ver hasta donde podemos llegar", concluyó un defensa que quiere volver a mostrar ser uno de los mejores de la categoría en su posición y una vez en el once, no salir.