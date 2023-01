Mollejo revela que en verano tuvo la opción de quedarse

Víctor Mollejo se sincera. Después de haberse erigido en el gran héroe de la última victoria del Real Zaragoza, que ya está en la clasificación por delante del representativo, confiesa en El Periódico de Aragón que en verano tuvo la opción de permanecer en el Tenerife después de un curso muy brillante a título colectivo, y en el que disfrutó de victorias como la del doble derbi de las semifinales por el ascenso. «Sí, las hubo [las opciones de repetir en el Tenerife]. A mí me fichó Juan Carlos Cordero y fue un año increíble, nos quedamos a solo un gol de la gloria. Si hubiéramos subido y hubieran querido que siguiera, me habría quedado 100%. Yo dependo de muchos factores y en el fútbol no siempre eliges dónde ir. Allí yo estaba muy bien en todos los aspectos y tuve la opción de volver, pero decidí que era buena para mí la posibilidad del Zaragoza y por eso vine», explica respecto a la determinación que tomó en el periodo estival.

Sobre Cordero, comentó que «hace todo para que un futbolista se sienta querido por un club, es muy cercano, pero también muy claro y cuando tiene que decirte las cosas no espera y va al grano». «Para mí es el director deportivo perfecto para que un jugador se sienta de verdad atraído por un equipo, es muy persistente y sabe llegar al futbolista. Hace muy bien su trabajo», apunta del cartagenero, con el que coincidió en la Isla y ahora en el conjunto maño. Según dice, es el hombre ideal para un proyecto de ascenso. «Lo ha demostrado en todos los sitios. También en el Tenerife, donde a priori no éramos proyecto para subir».