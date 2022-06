Suso Santana, un año después

Esta semana se cumple un año desde el nombramiento de Suso Santana como adjunto a la dirección deportiva blanquiazul. En compañía de Miguel Concepción y poco tiempo después de que se anunciara su salida del primer equipo, el tacuense confirmaba su retirada del fútbol en activo y su traslado a nuevas facetas. Por un lado, ha estado próximo a Juan Carlos Cordero en la captación de nuevos talentos; y por el otro, se ha desenvuelto con gran pericia como técnico de la UD Taco San Luis, a la que dejó a un paso del ascenso. Ayer, Suso confirmó que ha decidido seguir un año más en este club. Luego, tal vez sí se integre en la red de cantera del Tenerife.

«Estoy encantado con mi nueva faceta, disfrutando de mi mujer y mis hijas», explica el icónico exfutbolista isleño. «El cambio de rutina ha sido bueno y me he adaptado muy rápido a la etapa de no ser futbolista. Lo mejor es que tengo tiempo para disfrutar de mi familia», reitera Santana, para quien el tránsito a una nueva vida «no fue difícil, al contrario de lo que esperaba».

«Mi entorno y mi gente más cercana me lo puso muy fácil. He podido hacer cosas que no hacía antes, y estoy encantado en el club, muy entretenido. Hay ciertos momentos que echas de menos vestirte de corto, como los derbis o los partidos por el ascenso. Pero a cambio he ganado poder estar cerca de mi hijo en sus entrenamientos; o con mi hija en su día a día», reconoce.

Respecto a su faceta de entrenador, subraya que está aprendiendo mucho. «Estoy formándome para lo que pueda llegar en el futuro; y feliz porque es algo que me gustaba mucho. Estoy en el Taco San Luis porque fue mi primer club y porque los chicos están encantados de que esté allí; y voy a seguir. Después de quedarnos a las puertas de un ascenso, lo intentaremos otra vez», subraya.

En cuanto a la cruel final con el Girona, se muestra aún «dolido» por lo ocurrido, pues considera que el Tenerife «lo tenía todo a su favor» para volver a Primera. «Estoy convencido de que el año próximo vamos a intentar otra vez el ascenso. Nos quedamos muy cerca, como en Getafe, esta vez con todo a favor porque jugábamos en casa. Pero el fútbol tiene estas cosas. Seguro que los jugadores vendrán con las pilas cargadas», afirma. Y como todos, extrae conclusiones felices de la disputa de la promoción. «Lo más positivo es que después de los años de covid y de que costara mucho que viniese la gente al Heliodoro, se ha recuperado la simbiosis. La afición responde desde que le das lo más mínimo; y es lo que ha ocurrido en los playoff. Si algo nos caracteriza en este club es que siempre que caemos, nos levantamos», concluye.