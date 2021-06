Suso Santana ha dicho adiós a su etapa como jugador de profesional de fútbol en el curso de un emotivo acto de despedida que compartió con Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife. Suso, con la voz entercortada desde su primera frase, agradeció a su familia, a sus entrenadores, compañeros y aficionados lo que le han aportado en esta larga etapa, se mostró orgulloso de su trayectoria, y admitió que cuando le comunicaron que no continuaría jugando "fue difícil. No me veo jugando ya con otra camiseta que no sea la del Tenerife. Me costó mucho llegar hasta aquí y la he vestido durante 337 partidos. Mi intención era retirarme aquí". El capitán blanquiazul, de quien su presidente dijo que era el "jugador carismático que a todo club le gusta tener", no disimuló que le habría gustado que su despedida fuera de otra manera. "Son cosas que no se pueden controlara, respondió el capitán, «Cordero me lo comunica, habían tomado esa decisión y no podía hacer otra cosa y citó a su entrenador. "Me habría gustado que el míster fuese más claro conmigo". Suso añadió que "las últimas semanas han sido complicadas porque hay mucha gente que me quiere y que no querían que me retirara, por ejemplo mi hijo (al que miró emocionado varias veces). Pero he tomado esa decisión junto a mi mujer, y creo que es lo mejor. Quiero irme de vacaciones, estar tranquilo y pensar. Luego vendré y decidiremos donde puedo aportar mi granito de arena al club". El ya excapitán tuvo un recuerdo para Nino, que abandonó el fútbol ayer, recordó momentos especiales de su carrera, de los que "hay muchos. Recuerdo un gol en Segunda B que le dediqué a mi suegro porque había fallecido. Los derbis también, sobre todo cuando ganas. En general vestir esta camiseta y defenderla en el estadio ya fue muy especial", señaló antes de admitir que le quedó por hacer "ascender a Primera" y recordó aquella tarde de la derrota en Getafe. "Nos quedamos con la miel en los labios contra el Getafe y sé que el club va a trabajar para devolver al club al sitio que se merece y yo también intentaré poner mi granito de arena para que eso ocurra", añadió.

Cerró el acto el presidente del club, que había comenzado entregando al jugador del premio leyenda blanquazul. Concepción dijo que entendía que en las formas «nunca llueve a gusto de todos. Todos sabemos lo que significa Suso Santana para el club. Nos hubiera gustado que fuera diferente, pero estamos viviendo tiempos complicados por esta pandemia. Desde la parte institucional Suso, por su perfil y amor al club y al escudo, se ha labrado ese respeto e imagen que tiene. Tiene mucho que aportar todavía al club y nuestro deseo es que siga sumando fuera del terreno de juego", señaló antes de asegurar que le hubiera gustado que "Suso fuera capitán del Centenario. Pero hay una parte deportiva y no han contado con él para la próxima plantilla, pero contaremos con Suso porque nos puede representar. Puede aportar fuera del campo y eso es muy importante para la institución. Contamos con él y su predisposición para los actos del Centenario es total", añadió Concepción, quien terminó diciendo que aún no ha decidido si va a continuar en el Tenerife, aunque remarcó que le gustaría acabar los proyectos de la Ciudad Deportiva y de la puesta en marcha de la Fundación en su nueva sede de Suárez Guerra, con la cesión del inmueble por parte del club.