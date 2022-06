¿Qué necesita fichar el Tenerife?

Tiempo de reconstrucción. El Tenerife emprende el camino hacia una nueva temporada en Segunda División con una estructura sobre la que crecer, pero también con huecos por cubrir en su plantilla. Entre los jugadores con contrato hay muchos indispensables, así como otros prescindibles. Y en el grupo de los que quedan libres, se dan casos de jugadores que podrían continuar ligados al club.

En principio, Luis Miguel Ramis volverá a tener a sus órdenes a Juan Soriano, Jérémy Mellot, Shaq Moore, Sergio González, Nikola Sipcic, Alexandre Corredera, Míchel Herrero, Rubén Díez, Samuel Shashoua, Elady Zorrilla y Enric Gallego. Otra cosa es que todos ellos sigan formando parte de la plantilla cuando se cierre la ventana de fichajes de verano. La falta de protagonismo en la segunda vuelta de la Liga y en el playoff de Míchel y Rubén, no parece ser el mejor indicio para que cuenten para el técnico. Además, queda abierta la duda sobre la posibilidad de que alguno de los fijos prefiera salir. Shaq Moore ya fue tentado en enero por un club de Estados Unidos. La proximidad del Mundial de Catar animaría al lateral derecho a asegurarse minutos donde sea.

Pero estos no son los únicos blanquiazules con contrato profesional en vigor dentro de la plantilla. Alberto, Apeh y Joselu Moreno vuelven después de sus cesiones al Albacete, Alcorcón y Lugo, respectivamente. Dados los antecedentes, todo indica que podrían cambiar de equipo este verano.

Con todo esto, si no se tienen en cuenta posibles renovaciones de jugadores que quedarán desvinculados del club tinerfeño en cuestión de una semana, Juan Carlos Cordero se verá obligado a reforzar casi todos los puestos. Se marchan sin vuelta atrás el extremo Víctor Mollejo, el mediapunta Andrés Martín y el delantero Mario González. Terminaron sus meses de préstamo en el Tenerife y retornan al Alético, Rayo Vallecano y Sporting de Braga.

La incógnita se genera sobre el resto, en algunos más que en otros. También quedarán libres Aitor Sanz, Carlos Ruiz, Dani Hernández, Álex Muñoz, Carlos Pomares, Álex Bermejo y Nahuel Leiva. De todos ellos, el que menos encajaría en el nuevo proyecto sería el último, dado que apenas participó en una temporada en la quedó condicionado por la grave lesión que sufrió el pasado verano. Por contra, tanto Aitor como Carlos sí podrían añadir una campaña más como blanquiazules. Dependerá de que el club se decida a dar ese paso y de que ellos estén dispuestos a iniciar otro curso en el representativo.

Los otros casos no están tan claros: si Dani desempeñaría por segunda campaña seguida el papel de guardameta reserva o si el club prefiere buscar otro perfil, si se tiene en cuenta a Pomares para no dejar desierta la demarcación de lateral izquierdo, si Álex Muñoz había decidido no renovar porque contaba con la oferta de un club de superior categoría, si se apuesta por la continuidad de Bermejo...

En definitiva, la columna vertebral del Tenerife incluye las piezas esenciales del portero Soriano, el central José León, el mediocentro Corredera y el delantero Enric Gallego, así como potenciales titulares del nivel de Mellot, Shaq Moore, Sergio González, Sipcic, Pablo Larrea, Shashoua y Elady. Pero la situación de la plantilla también invita a pensar que el club tendrá que acercarse a la decena de altas. De momento, la demarcación de lateral izquierdo ha quedado vacía y hay otras con un único integrante, principalmente, las cuatro del frente de ataque:los dos extremos, el mediapunta y el nueve.

El papel de la cantera. Aparentemente, la temporada no sirvió para que se promocionara ningún canterano no profesional. La cuota de participación en la competición de los futbolistas del Tenerife B fue testimonial. Otra cosa es que la presencia de muchos de ellos en el trabajo diario se vea recompensada con un ascenso. Ahí están jóvenes valores como Víctor Méndez, un asiduo en los entrenamientos y en las convocatorias, cumpliendo con su papel de tercer portero. También trataron de mostrar su nivel los laterales David Rodríguez y Jéremy Socorro. El segundo podría ser una alternativa en un carril zurdo en el que estaban dos jugadores que terminan contrato, Álex Muñoz y Pomares. En otras líneas, las opciones crecen con los regresos de los cedidos Jorge Padilla y Elliot.