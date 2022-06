En el palco se contienen las emociones. Es una suerte de norma no escrita. Pero en ocasiones resulta muy difícil reprimirse, ya sea en la alegría o en la tristeza. Ejemplos de cargos públicos saltando en el palco de autoridades de los estadios los ha habido por centenares. Y han sido más numerosos los rostros apesadumbrados tras la derrota. Ayer en el Heliodoro Rodríguez López todo parecía idóneo para que los representantes de las principales instituciones de la Comunidad Autónoma, de la Isla y de la ciudad se libraran por un momento de la rectitud a la que obliga el cargo para sumarse a la fiesta del ascenso. Pero no pudo ser. Y precisamente «no pudo ser» fue la frase más repetida no solo en las calles de Santa Cruz y en todos los municipios de Tenerife, sino también, claro, en el palco. No obstante, también en la zona noble del coliseo capitalino se pasó con rapidez de la tristeza a la esperanza: «Que nadie dude de que nos vamos a poner en pie de nuevo».

«No pudo ser» también fue la frase más repetida entre los cargos públicos al término del partido La frase de José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, resume el sentir general entre las máximas autoridades del Archipiélago. «Esta afición y este equipo nunca se rinden; siempre con mi club, en las buenas y en las malas», escribió el regidor municipal en Twitter poco después del pitido final en el Heliodoro. Al mensaje lo acompaña una gran imagen de los jugadores del representativo tinerfeño enmarcados en la silueta del escudo, una de las más compartidas ayer por los aficionados blanquiazules. Una muestra de orgullo por la buena temporada recién concluida y un mensaje de aliento de cara a la que viene: «Orgulloso de la temporada; el próximo año lo volveremos a intentar», subrayó el presidente del Parlamento autonómico, Gustavo Matos. En la misma línea, el jefe del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pronosticó que el regreso del CDT a la «Liga de las Estrellas» llegará más «pronto» que tarde: «Esta afición lo merece». Y el presidente del Cabildo insular, el también socialista Pedro Martín, quiso quedarse con la «ilusión» que la temporada del representativo ha despertado en la Isla. «Nos ha faltado el broche de oro, el ascenso, pero debemos estar orgullosos porque el equipo nos ha hecho soñar», enfatizó. También entre los agentes sociales se mezclaba la desilusión con el convencimiento de que el ascenso solo se ha demorado un poco y con la satisfacción por lo hecho: «Es un orgullo para CaixaBank ser patrocinador oficial del Club Deportivo Tenerife», remarcaba el director territorial de la entidad en Canarias, Juan Ramón Fuertes.