El Tenerife se queda en Segunda División

El Tenerife repetirá la próxima temporada en Segunda División. Después de empatar (0-0) en Montilivi en el partido de ida de la final de la promoción de ascenso a Primera, este domingo, en un Heliodoro Rodríguez López con 22.083 espectadores, cayó derrotado por 1-3 ante el Girona.

Cristhian Stuani adelantó al equipo de Míchel Sánchez gracias a un penalti cometido por Sergio González (41'). Tras el descanso, Carlos Ruiz estableció un empate que habría forzado la prórroga (59'). A continuación, en una eficaz reacción, el conjunto visitante volvió a ponerse con un tanto de renta, después de que un centro de Baena fuera despejado hacia su propia meta por José León (67'). La sentencia llegó poco después, con un remate de Arnau (79').

El Girona no tardó nada en adueñarse del partido. Una falta cercana al área, algo escorada, y un saque de esquina para marcar territorio de entrada, para confirmar que ese iba a ser su plan, un desarrollo natural en función de su estilo. Y un oponente que también estaba en su zona de confort, la del equipo sólido que sabe defender y sufrir. Quizás, demasiado pronto. Pero los blanquiazules no improvisaron en el duelo definitivo. Dio la apariencia de llevar al extremo su condición de bloque consistente, sin fisuras. El problema está en que un adversario como el Girona es capaz de encontrarlas. Las sensaciones en el arranque no fueron nada buenas para el lado local.

La presión en bloque medio era suficiente para mostrar algo de oposición, pero el Girona se había aprendido bien la lección y superaba de vez en cuando esa barrera con la movilidad de sus puntas, teniendo a Stuani como referencia en el área. Así, Baena conectó el primer remate en el minuto 6. Recorte en la frontal del área y disparo buscando el palo izquierdo de Soriano. Sin la puntería diferente. Era un aviso más de que los de Ramis lo iban a pasar mal si seguían avanzando al borde del abismo. Fiarlo todo a la defensa podía salirle caro. Y es que el balón apenas le duraba al Tenerife. Además, cuando lo tenía, no lo manejaba con sangre fría. Muchos nervios, demasiadas imprecisiones y precipitación.

El Girona seguía a los suyo, insistiendo por la banda defendida por Mellot a pierna cambiada. Al francés se le acumuló el trabajo, puede que sin la ayuda suficiente para tapar esa vía de acceso del conjunto de Michel Sánchez. Precisamente, el francés fue el primero de los locales que tiró a puerta. A media distancia y muy desviado (9').

La dinámica no se alteraba. Es más, situaba al Girona como equipo dominador. Cada vez más. Incluso cuando tuvo el contratiempo de la lesión de Iván Martín por una dura entrada de Alexandre. El mediapunta tuvo que pedir el cambio. Fue sustituido por un suplente de lujo, Samu Saiz.

Entretanto, para el Tenerife, poder sacar un córner era todo un desahogo. La acción en el 22' se festejó en un Heliodoro repleto como si hubiera sido gran cosa. Algo era algo, con tal de ver el balón cerca de la portería de Juan Carlos.

Lo cierto es que, a los puntos, el Girona estaba siendo mejor. Su estilo estaba comiéndose al del Tenerife. Así, las ocasiones fueron cayendo poco a poco con la advertencia de que el 0-1 estaba más cercano que el 1-0. Y eso que el Tenerife tuvo una. Al fin, un balón filtrado que dejó solo a Mario delante de Juan Carlos, algo escorado. El portero ganó el duelo. A partir de ahi, el peligro se concentró en el área local. Aleix García puso a prueba a Soriano (36') desde el balcón del área. Samu Saiz obligó al arquero sevillano a lucirse, sacando el balón de la escuadra en el 39'... Esta última acción terminó en un córner crucial. El balón despejado fue a parar a Juanpe, quien, libre de marca, chutó con potencia entre los tres palos, pero ahí intervino Sergio para rechazar con la mano. Arcediano Monescillo pitó el penalti y lo lanzó el especialista Stuani engañando a Soriano (0-1, m. 41).

De ahí al descanso, un querer y no poder del Tenerife en el intento de igualar antes del intermedio. Su mayor esperanza fue una petición de penalti por manos en el área. Nada.

El Tenerife ofreció otra cara en el inicio de la segunda parte. Se decidió a llevar la iniciativa y encontró espacios frente a un Girona más conservador, dispuesto a asumir el papel de sufridor con la idea de proteger su ventaja y volver a anotar en un contragolpe. Lo cierto es que solo pudo hacer lo primero. El representativo, impulsado por la grada, fue amasando poco a poco la búsqueda de un gol con el que, como mínimo, podía forzar la prórroga (la igualada final le daba el ascenso). Así, el jugador que había entrado tras el intermedio, Carlos Ruiz, culminó el mejor rato de los blanquiazules batiendo a Juan Carlos de cabeza (59'). El Tenerife se había metido en el partido y en la eliminatoria. Estaba en su momento, llevando el pulso a su terreno. Era el instante de aprovechar todos los recursos para hacer suya la final y subir a Primera.

Pero el Girona no se rindió. Volvió a adelantar líneas, a soltarse. Y tuvo premio. Una pérdida de Mollejo le abrió el camino. Conducción de Samu, pase a Baena a un costado y un centro envenenado que se coló en la portería después de rozar en José León.

El mazazo fue demasiado fuerte. Y resultó ser mucho más contundente cuando el Girona volvió a marcar en el minuto 79. Una falta lateral mal defendida fue aprovechada por Arnau para hacer el 1-3.

En poco más de 10 minutos, el Tenerife estaba obligado a marcar dos goles para ir a la prórroga. Lo intentó, pero sin los argumentos suficientes. Como en el primer tiempo, otro querer y no poder.