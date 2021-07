Juan Carlos Cordero, director deportivo del CD Tenerife, reconoció ayer, tras presentar a Álex Corredera y Elady Zorrilla, que las gestiones que está realizando para reducir la masa salarial de la plantilla profesional con las desvinculaciones de los jugadores que no entran en el proyecto del club para la temporada 2021/2022, no avanzan con la velocidad que esperaba. «Va todo lento», lamentó.

Después de cerrar siete incorporaciones, las de Juan Soriano, Jérémy Mellot, José León, Álex Corredera, Míchel Herrero, Elady Zorrilla y Sergio González, al dirigente le queda completar la obra con dos o tres refuerzos para el frente de ataque del equipo, movimientos que, en gran medida, dependerán del éxito que tenga con las salidas de los futbolistas que no entran en sus planes. Son los casos de Nahuel Leiva, Joselu Moreno y Alberto Jiménez, aunque también estarían sujetos a posibles salidas a préstamo otros blanquiazules con fichas no tan altas como Jacobo y Emmanuel Apeh.

Con las ideas claras.

Cordero confirmó que la situación de los jugadores descartados no ha cambiado. «Por nuestra parte, las ideas están muy claras y los futbolistas han sido informados de lo que pensamos y de que lo mejor para ellos es que salgan», explicó en una rueda de prensa telemática sin ocultar su preocupación por comprobar que no hay ninguna solución inmediata. «Todos sabemos cómo está el mercado, que va muy poco a poco y con pocos movimientos, y aunque seguramente todo avanzará mucho más en agosto, no hay nada que se vaya a hacer rápido», indicó exceptuando alguna que otra «cosa en la que se está trabajando». En definitiva, advirtió que la lentitud del mercado está siendo un inconveniente añadido. «No va tan rápido como me gustaría», comentó Cordero.

Sin vuelta atrás.

En las previsiones del director deportivo no encaja la alternativa de que los citados jugadores continúen ligados al club después del cierre de la ventana estival. «Independientemente del control financiero, ni el entrenador ni yo contamos con ellos», remarcó Cordero, quien insistió en que «hace falta que salgan» por motivos económicos y por una decisión deportiva.

Por si había quedado alguna duda con la postura del Tenerife en este asunto, Ramis no convocó a Joselu, Alberto y Jacobo –Nahuel seguía de baja por coronavirus– para el primer partido amistoso del verano, el que tuvo lugar el pasado sábado en Adeje con el Águilas como oponente. Teóricamente, el papel de estos futbolistas en la pretemporada seguirá siendo el mismo. En principio viajarán con el grupo este domingo a San Pedro del Pinatar, donde el Tenerife continuará con su puesta a punto y disputará tres encuentros más de preparación (Elche, Cartagena y Albacete), pero no tendrán minutos en estos ensayos. «Son jugadores de la plantilla a todos los efectos y hay que tener un máximo respeto y la misma profesionalidad que tienen ellos en el día a día. Otra cosa es que jueguen o no. El otro día, el entrenador decidió que no lo hicieran ni un minuto, y es posible que tampoco vayan a participar en Pinatar. Pero lo decide el técnico», afirmó Cordero.

Los fichajes que faltan.

Tras las llegadas de Míchel Herrero y Sergio González, el director deportivo no da por finalizada la búsqueda de refuerzos para el centro del campo, ya que «hasta los últimos días del mercado se puede mejorar una plantilla», pero reconoció que su prioridad se centra en los fichajes que garanticen goles. «Buscamos opciones para la parte ofensiva», señaló.

En cuanto a Míchel y Sergio, contó que fueron dos altas que estaban previstas «por número y por perfiles». En concreto, apuntó que el valenciano es un futbolista «más organizativo, de calidad, con buen pase y más estático», y el cartagenero destaca por otras cualidades. «Es más de fuerza, es más físico, tiene más recorrido y es más posicional», detalló Juan Carlos sin olvidar que el «contratiempo» de la grave lesión de rodilla de Javi Alonso le obliga a estar atento al escaparate de mediocentros del mercado. «Todo irá en función también de los que puedan venir para otras posiciones y del control económico. Podría venir un jugador más o no (para el centro), pero en principio tenemos cuatro con Álex Corredera y con Aitor. Hasta los últimos días del mercado estaremos abiertos a la posibilidad de mejorar la plantilla. Aunque es cierto que hay otras posiciones en las que quizás nos hacen falta jugadores, no nos cerramos en banda. Falta muchísimo mercado».

Aparte de estos detalles, Cordero dio casi por montado el «armazón defensivo» del nuevo Tenerife. «Ahora nos faltan jugadores de ataque. ¿En qué posiciones? Tenemos que ver los partidos de Pinatar Arena y saber en qué puestos pone el entrenador a Elady, dónde juega Corredera, en qué zona coloca a Nono, ver cómo se encuentra Bermejo o si Pomares juega más adelantado... Va a depender de lo que vaya pidiendo el míster, porque hay muchos jugadores que pueden actuar en varias posiciones», expuso el dirigente.

Todos en propiedad.

Entre los siete fichajes del Tenerife 21/22, no hay ni una cesión. Todos firmaron contratos por dos o tres temporadas. Se trata de un «paso» dado por el club que Cordero calificó como «fundamental». El director deportivo destacó que el «sentimiento de pertenencia» de los integrantes de una plantilla tendrá su relevancia, porque al futbolista le dolerá «realmente» lo que pase en cada partido y sabrá que el resultado de una temporada marcará el futuro profesional de cada uno. «También tuvimos suerte porque los jugadores colaboraron para venir y se vincularon por varios años. Son activos. Todo esto es muy positivo para el Tenerife».