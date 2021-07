El CD Tenerife presentó ayer su campaña de abonos más especial, la que cierra el paréntesis del año de fútbol al vacío. El club ha seguido la línea de procedimiento en su comunicación pública de estos 17 meses (desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020) y ha elegido la vía telemática para dar a conocer los detalles de uno de los aspectos más importantes de cada pretemporada, la captación y venta de tarjetas para sus fieles.

El periodista Juan Carlos Castañeda protagonizó el vídeo con el que el Tenerife conecta con su afición y transmite su nuevo mensaje. La campaña está enteramente centrada en la trascendencia del regreso de los aficionados al Estadio y en el papel que juegan con su apoyo al equipo en cada partido. «Recuperamos nuestro aliento», es el lema de esta acción que vuelve tras un año de paréntesis, con la incertidumbre de si en realidad podrá haber aforo suficiente para todos los abonados a partir de agosto. La promoción para la venta de los abonos será efectiva a partir del próximo lunes día 19 de julio a las 10:00 horas y hasta el 9 de septiembre, siempre de manera telemática o a través de cita previa. Hasta el día 12 de agosto es posible acogerse a la opción de recibirlo en el domicilio, por un servicio de mensajería que no tiene un coste añadido. Sigue abierta, además, la alternativa de retirar la tarjeta en taquilla, con la cita previa asignada. El plazo para hacerlo es 7 días antes del primer partido, en el caso de los gestionados por la web, y de 5 días antes del segundo encuentro en casa, para los que se adquieran con cita previa.

El viejo volcán.

Con un vídeo promocional que conduce Juan Carlos Castañeda desde el mismo césped de un Heliodoro en penumbra, el club pone énfasis en el papel trascendente de los aficionados en el recinto capitalino apoyando al equipo. Los sonidos de la grada de animación acompañan la introducción en la que se provoca un efecto impactante desde el terreno de juego, con la narración de un partido de fondo. Primero se hace volar hasta que desaparece una página de periódico que titula con la noticia del cierre del estadio, y acto seguido se provoca la aparición un fenómeno que representa la erupción del volcán blanquiazul desde el césped. Además de este vídeo, el club ya tiene a disposición de sus abonados el dossier de las condiciones de la nueva campaña.

Recuperar los anteriores.

Los cinco partidos no disfrutados al final de la campaña 2019/20 son descontados ahora del nuevo abono a aquellos aficionados que en su momento eligieron esta opción. Los precios para la temporada, con el abono que da derecho a 19 partidos (hay dos que se reservan para Día del Club) se mantienen para los accionistas y el club explica que en el caso de reducción puntual de aforo, irán teniendo acceso a su localidad (de la no se admiten cambios hasta la finalización de la campaña), aquellos abonados que hayan ido solicitando estar presentes en el partido de esa semana. Si exceden las peticiones del cupo permitido, los abonados que no puedan entrar se acogerán a la fórmula de devolución vigente para los reseñados cinco partidos del final de la temporada 19/20, que serán de aplicación en la 2022/23.

En líneas generales, los precios oscilan, para nuevas altas, entre los 330 euros de Tribuna y los 110 de Popular, y en el caso de las renovaciones, van desde los 251 el más caro a los 83, el más barato, aunque están vigentes las distintas modalidades que rigieron en años precedentes, que aparecen en las tablas que acompañan esta información. Hay aspectos especiales relacionados con la situación coyuntural. Así, la entidad mantiene el descuento a los abonados que tenían derecho al mismo por edad y que han superado ese límite durante este año sin opción de beneficiarse.