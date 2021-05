El Tenerife que ha ganado solo uno de los últimos ocho partidos, el que ha generado cierta inquietud en sus aficionados porque no acaba de llegar a la cifra mágica de los 50 puntos que garantizan la permanencia, es el mismo que acumula diez comparecencias consecutivas en el Heliodoro Rodríguez López sin perder. Esa fortaleza en casa se pone a prueba esta noche ante un equipo hecho a golpe de talonario saudí, la UD Almería, que llega decepcionada por su descarte para la lucha por el ascenso directo y con un entrenador casi nuevo.

Presentado el menú, cabe explicar las condiciones en las que saltarán al terreno de juego los contendientes esta noche. Los locales acumulan bajas. Esta vez se suman Carlos Ruiz, lesionado para lo que resta de temporada, y Valentín Vada, en cuyo contrato de cesión se recogía que no podía enfrentarse a su club de procedencia. Por tanto, Luis Miguel Ramis se verá obligado a realizar modificaciones en el once. Entrará Alberto en el centro de la defensa para acompañar a Sipcic. No queda otra. Al menos un sustituto natural que no sea el majorero, puesto que Bruno Wilson sigue sin estar disponible. Tampoco está Álex Muñoz, aunque este no ha sido utilizado como central en la presente campaña.

Para el medio, dando por bueno que Aitor Sanz y Sergio González seguirán formando la pareja de mediocentros, Nono puede tener una nueva oportunidad de reivindicarse y completar la tripleta de mediapuntas con Germán Valera y Sam Shashoua ya estabilizados en la condición de titulares. Sigue de baja Álex Bermejo, aunque sí están para unos minutos Jacobo o el capitán Suso Santana.

En ataque no hay dudas. Esa plaza es de Fran Sol, ahora a las puertas de una sanción por encontrarse con cuatro amarillas. El madrileño tendrá hoy una pelea de goleadores con Umar Sadiq, tercero de la lista de la Liga Smartbank y principal amenaza de la UD Almería. La principal, pero no la única.

Muy al contrario, el conjunto que dirige Rubi desde la pasada jornada cuenta con dos buenos futbolistas por puesto. La ausencia más destacada es la del medio luso Samú Costa, cuyo puesto lo cubrió el pasado sábado ante el Real Oviedo el serbio Radosav Petrovic. El centrocampista argentino Lucas Robertone apunta a titular en el Heliodoro para completar la medular junto a Morlanes. La otra novedad podría estar en el centro de la zaga, donde ya está disponible el portugués Ivanildo Fernandes, que podría romper la pareja Maras-Cuenca. Corpas y Villalba escoltarán al mencionado Sadiq en ataque.

Las cinco jornadas consecutivas sin ganar (las tres últimas saldadas con empate) pesan en un conjunto obligado a dar el salto a Primera en su segundo intento financiado por el jeque Turki Al-Sheikh, acostumbrado a decapitar entrenadores en cuanto las cosas no salen como está previsto. Contra ese potencial económico y deportivo pelea esta noche el Tenerife, en un duelo desigual si no fuera porque en Segunda nada es lo que parece. Y menos en 90 minutos jugados en el Heliodoro.