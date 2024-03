Vidorreta: «La victoria nos coloca en el primer lugar del ‘grupo de la muerte’»

Txus Vidorreta alcanzó, frente al Karsiyaka, 400 partidos dirigiendo al Lenovo Tenerife. El técnico vasco aseguró sentir «un gran orgulloso», pero quiere más. «Lo tomo con la idea de cumplir otros 400», explicó sonriente. «Regresé con la idea de no irme, sino de que fuese el club el que, en un momento dado, me dijese que no valía».

Satisfecho por el triunfo y por el asalto al primer puesto del grupo, Vidorreta sí que reconoció el irregular partido de su equipo, que no cuajó, ni mucho menos, una actuación redonda. «Hemos hecho un buen partido. No extraordinario, pero sí bueno. Ellos han jugado muy bien, son un gran equipo. Llevan muchos años jugando a un gran nivel, tanto en Champions como en Turquía. Han cambiado el plan defensivo y nos han hecho sufrir para conseguir ventajas. Conseguimos una victoria importante que, unida al triunfo del Peristeri, nos coloca en primer lugar del grupo de la muerte estando ya clasificados».

La explicación a los altibajos del partido, la encontró en el cansancio. «Ha sido un partido difícil. Nos ha costado entrar. No es el primero de este tipo en Champions, de esos en los que no tenemos días suficientes para recuperarnos. Hemos sobrevivido en base a una buena defensa», indicó el técnico.

Cuestionado por el pinchazo inesperado del Hapoel, Vidorreta afirmó haber creído en la «sorpresa». «Sí que lo pensé. Hapoel está teniendo cierta irregularidad en su liga y sabía que el Peristeri iba a agotar sus opciones. Nuestra hoja de ruta era ganar hoy para llegar a la última jornada con opciones de ser primeros. Al final tendremos algo que defender».