El Lenovo Tenerife anuncia una baja en su plantilla

Dusan Ristic, jugador fichado por el Lenovo Tenerife el pasado verano con un contrato de dos temporadas, completará el presente ejercicio en un equipo de la LEBOro, el San Pablo Burgos, informó este martes el club aurinegro. El pívot serbio se unirá esta semana a su nueva plantilla, una vez finalizada su participación en la fase de clasificación para el Eurobasket de 2025 con su selección nacional.

Ristic sale del Canarias después de haber intervenido en 17 partidos de la Liga Endesa 23/24, en los que solo una vez formó parte del quinteto inicial. Aportó un total de 119 puntos y su máxima anotación en un encuentro fue de 15. Además, capturó 54 rebotes –45 defensivos-, repartió siete asistencias y puso siete tapones. Su recorrido en la Basketball Champions League fue mucho más discreto, de tres partidos de la fase regular con un acumulado de 54 minutos jugados, 29 puntos y 14 rebotes.

Dusan no terminó de encajar en el engrasado engranaje del equipo que entrena Txus Vidorreta. De hecho, el preparador reconoció en la semana de la Copa del Rey celebrada en Málaga que el jugador serbio no entraba en sus planes. «Pensamos que el equipo tiene que jugar con una rotación en la que no cabe. En los últimos 13 partidos hemos ganado 10, que son los que él no ha jugado. No hay ningún problema, es un chico estupendo, pero estamos aquí para ganar partidos y él lo ha entendido», explicó el técnico canarista, que cuenta con el refuerzo para el puesto de pívot de Ilimane Diop, fichado el 11 de enero, y con el regreso del recuperado Fran Guerra.

A partir de ahora, Ristic ayudará a un San Pablo Burgos que compite por volver a la Liga Endesa. Es tercero en la clasificación de la LEBOro, a dos victorias del Estudiantes y Leyma Coruña.