Son solo cuatro partidos, pero dada la velocidad con la que avanza una temporada como la del Lenovo Tenerife, inmerso en tres competiciones, la Liga Endesa, la Copa del Rey –todavía por disputar– y la Basketball Champions League, ya es una muestra más que suficiente para sacar la lectura de que Kyle Guy, jugador incorporado a la plantilla el pasado 1 de enero, va a más en el Canarias. Es de esos fichajes que enseguida ejercen de refuerzos, respuesta que no siempre se consigue cuando se trata de subir al tren de una competición en marcha. El de Indiana ya suma.

De su estreno no podía esperarse gran cosa. Llevaba unos pocos días en la Isla cuando pisó el parqué del pabellón Santiago Martín para tratar de ayudar en un duelo crucial para definir las opciones de los aurinegros de acceder a la Copa del Rey, objetivo que finalmente se produjo. Kyle debutó ante su anterior equipo en España, el Joventut (90-70). Participó casi 12 minutos y no estuvo acertado en la aportación ofensiva:cero de tres en tiros de dos y el mismo saldo en un par intentos de tres. Eso sí, capturó dos rebotes defensivos.

Una semana después, ya con una mayor carga de trabajo a las órdenes de Txus Vidorreta y junto a sus nuevos compañeros, dobló su presencia en la cancha coincidiendo con la visita del Barcelona a LaHamburguesa. Además, pudo celebrar sus primeros puntos como canarista. Firmó 13 y acabó como el segundo anotador del Lenovo, por detrás de Gio Shermadini (20). Para alcanzar esa cifra, Guy encestó cuatro lanzamientos de dos –de seis ensayos–, un triple –de dos– e hizo un pleno en dos tiros libres. Pero su influencia fue más allá, dado que logró repartir cinco asistencias y cogió un rebote. En definitiva, 20 de valoración.

Kyle no había necesitado mucho margen para demostrar de lo que era capaz. Y mantuvo ese nivel el 20 de enero en el Multiusos Fontes do Sar. El Obradoiro no pudo frenar a un Lenovo superior (86-97) en un partido en el que el exterior estadounidense puso de manifiesto su habilidad para colar el balón en el aro desde la distancia de 6,75. De cinco lanzamientos con valor triple, embocó tres. Y añadió tres de cuatro en los libres. En total, 12 puntos fueron suyos.

La línea ascendente del jugador de Indiana quedó confirmada el pasado martes en el Mustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu, donde Pinar y Lenovo Tenerife abrieron el Top 16 de la Bastetball Champions League. Guy asumió la responsabilidad que le tocó en el tramo decisivo del encuentro y puso mucho de su parte para que la victoria cayera del lado aurinegro (98-106); en especial, a partir del minuto 21, con la prórroga incluida, cuando rompió su sequía anotadora y llegó a los 25 puntos, los mismos que Gio Shermadini:metió dos tiros de dos, cinco de doce triples y los seis que tuvo desde la línea de 4,60. Complemento de lujo para el Canarias.