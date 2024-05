Vox coloca la inmigración en el centro de su campaña europea

La llegada irregular de migrantes a Europa enciende el debate entre los partidos políticos y polariza el debate entre los candidatos a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en las que se espera un empujó de la extrema derecha. El cabeza de lista de Vox, Jorge Buxadé, llevó ayer la campaña electoral a las puertas de un centro de acogida para migrantes llegados en cayuco, ubicado en barrio grancanario de La Isleta, y destacó que la llegada "masiva e incontrolada de inmigrantes ilegales" es evitable. A su juicio sería suficiente con trasladar a las mafias, a los migrantes y a los países de origen que "en Canarias no tienen futuro, en España no tienen futuro y en Europa no tienen futuro".

Buxadé, uno de los ponentes del nuevo pacto de migraciones y asilo de la Unión Europea, promovió la actualización del Eurodac, una base de datos que permitirá identificar a los migrantes y compartir la información entre los Veintisiete. "El primer paso es identificarlos, el segundo perseguirlos y el tercero deportarlos", afirmó el candidato de Vox, ante los medios de comunicación y ante un reducido grupo de vecinos que se acercó para trasladarle los problemas de inseguridad que aseguran vivir en el barrio. "Entran con documentación falsa y pretenden engañar al sistema europeo, porque más del 90% ni son refugiados ni quieren ser refugiados, pero el sistema fraudulento les permite mantenerse en territorio europeo", destacó.

El candidato ultraderechista afirmó que actualmente no se conoce el número exacto de migrantes en situación irregular que hay en Europa. "Frontex maneja unas cifras, el Ministerio del Interior de Marlaska las oculta y el Gobierno canario las hincha o reduce en función de sus necesidades presupuestarias", apuntó Buxadé, quien defendió que el Eurodac permitirá hacer una "radiografía" real de la situación de las migraciones en el continente.

La formación de Santiago Abascal defiende que una pieza fundamental para controlar los flujos migratorios son los acuerdos internacionales con Marruecos y Mauritania. Si bien, Buxadé acusó a Marruecos de no aceptar "la devolución y la expulsión de los marroquíes identificados y con órdenes de expulsión", algo que calificó como "un problema gravísimo" para España. Por esto, considera necesario exigir a Rabat "una colaboración completa" y, si no actúan como "buenos vecinos", España debería utilizar "todos los mecanismos diplomáticos y comerciales a su alcance". Además, señala a la Armada y a Salvamento Marítimo como herramientas para "un férreo control fronterizo", devolviendo a África a las barquillas localizadas con migrantes. "No entendemos que el mecanismo sea simplemente dispersar a los inmigrantes ilegales que entran en Canarias por todo el territorio nacional y europeo", sostuvo.

Buxadé explicó que su formación tiene la firme convicción de que se pueden cambiar las cosas desde Bruselas y que en los próximos cinco años se podrán sacar adelante nuevas políticas de control migratorio, para acabar con los "fracasados" modelos de multiculturalismo. "No queremos que Canarias se convierta en Lampedusa. Queremos que Canarias tenga un futuro de prosperidad, de empleo y de seguridad", señaló.

"Los inmigrantes ilegales son la pieza más débil de toda esta cadena", reconoció el candidato de Vox, pero hizo hincapié en que el "buenismo" no puede llevar a aceptar la "inmigración ilegal masiva y descontrolada", pues son los barrios los que "se degradan y los vecinos son los que sufren las consecuencias".

