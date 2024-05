Anabel Pantoja sorprende a sus seguidores: la sevillana afincada en Canarias asiste al estreno mundial de 'Los Bridgerton'

Millones de personas esperan ansiosas que sea jueves 16 de mayo, fecha elegida por Netflix para el estreno de la tercera temporada de Los Bridgerton. La serie, basada en los libros del mismo título publicados por Julia Quinn, pulverizó todos los récords de la plataforma en sus dos entregas anteriores y por la expectación será lo mismo con los próximos ocho capítulos.

Un grupo de privilegiados, sin embargo, ya han podido asistir a la premier organizada en Nueva York por la plataforma. Netflix organizó toda una fiesta con alfombra roja incluida en la que participó el elenco al completo.

El Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York fue el emplazamiento perfecto para reunir a la familia televisiva -casi- al completo. En una alfombra azul y dorada, la Gran Manzana se vestía de largo.

Estrellas

La protagonista, Nicola Coughlan, que da vida a Penélope, fue la estrella de la velada no solo porque es uno de los personajes más queridos de la saga Bridgerton (aunque no es de esa familia) sino porque además sorprendió con un cambio de look para la fiesta posterior.

Y en esta ocasión volvió a posar con su par tener en la ficción, Luke Newton, que da vida a Colin Bridgerton. Sobre ellos ha habido durante las últimas semanas rumores de que la química ha traspasado el guion de la serie y ha dado paso a una relación fuera de la pantalla, aunque por el momento ninguno de los dos lo ha confirmado.

Eso sí, entre la lista de invitados por Netflix para este estreno hay un rostro muy conocido de la televisión española. La sevillana afincada en Canarias, Anabel Pantoja, quien compartió en redes sociales algunos momentos de este viaje a Nueva York para asistir al evento de la plataforma.

Historia compartida por Anabel Pantoja en la que posa con la protagonista de la tercera temporada de Los Bridgerton. / El Día

Un sueño para Anabel

La sevillana ha viajado hasta la ciudad de los rascacielos para participar en este evento del que ha dicho que "es una oportunidad mágica". Se trata de una acción de promoción de la serie que ha utilizado el tirón de la sobrina de Isabel Pantoja para darle, si cabe, más visibilidad a la serie.

Eso sí, ya hay quien ha llegado a especular si no aparecerá la influencer afincada en Gran Canaria en alguno de los ocho capítulos previstos en esta tercera temporada.

Lo único que se sabe es que Anabel disfrutó de una jornada especial en Nueva York. Acostumbrada a narrar su día a día a través de sus redes sociales, contó desde su paseo matutino por las calles de la Gran Manzana a su preparación para la fiesta de la noche.

Así, según se desprende sus stories en Instagram, la joven vivió "un sueño" con este viaje, tal y como refleja la última de las instantáneas del carrusel: Anabel posa con a protagonista de la tercera temporada de Los Bridgerton, Nicola Coughlan y comenta: "Solo puedo deciros que lo que he vivido esta noche se quedará en mi retina, mi alma y mi corazón