Esa especie de espejo entre laguneros y palentinos se refleja, por ejemplo, en que ambos son los dos conjuntos de toda la Liga Endesa que con menos ritmo juegan. O lo que es lo mismo, los que menos posesiones en ataque consumen por partido. Pero es que además, relacionado con un juego en el que el juego abierto y triples poseen una marcada importancia, o simplemente por mera casualidad, tanto el Canarias como el Palencia son los dos equipos de la categoría que menos lanzan de dos puntos. Por extención, también son los que menos producen desde esta faceta.

El equipo de Marco Justo ha realizado hasta la fecha 295 lanzamientos de dos, lo que supone un tiro dentro del arco cada minutos y 14 segundos. En guarismos casi clavados se mueve el Canarias, que tras 1.850 minutos acumulados en nueve jornadas (con dos prórrogas de por medio) suma 304 intentos de dos: uno cada minutos y 13 segundos. Nadie más lanza de manera tan espaciada.

En el cuadro canarista esta tendencia no es del todo sorprendente, ya que el pasado curso solo el Obradoiro, y con apenas dos segundos de diferencia en su cadencia, hizo menos tiros que el cuadro isleño: prácticamente uno clavado por minuto. La diferencia, hasta la fecha, la marca el porcentaje de acierto, toda vez que en la 22/23 los de Vidorreta alcanzaron el 57,5% de efectividad (solo superado por el 57,8% del Baskonia) y ahora se quedan en un 52%, el antepenúltimo mejor guarismo.

Con esta poca cadencia, unos porcentajes nada brillantes (en los que mucho tiene que ver la discreta aportación de Gio Shermadini) y la querencia a buscar un hombre liberado para que lance desde más allá del arco, todo apunta a que el de hoy, entre el Lenovo Tenerife y el Zunder Palencia, será una invitación al triple.

«Shermadini no debe rehuir al contacto en ataque»





Uno de los termómetros del Lenovo Tenerife en general, y de su presencia en el tiro de dos en particular, es la aportación de Gio Shermadini. El georgiano no pasa por su mejor momento (promedia nueve puntos y cuatro rebotes para 10,3 de valoración) y ayer Txus Vidorreta arrojó algo de luz sobre las causas de su posible bajón. Una de ellas, quizá la principal, es «su estado físico», todavía lejos de los niveles habituales. «A tres de los cuatro que vinieron del Mundial les hemos hecho unas analíticas serias para ver cuál era su condición, y efectivamente sus ratios no eran los mejores; y esas pruebas exhaustivas habrá que volverlas a repetir para ver si mejoran algunos de los índices», señaló el vasco, que sacó de la ecuación de esos mundialistas a Ristic. «Creo que es cuestión de tiempo que llegue a ese cien por cien», añadió sobre Gio.

Pero para Vidorreta, el caso de su faro interior también tiene que ver con la «necesidad de un pívot de ir al contacto, y él últimamente lo rehuye un poco». «Sin ese contacto a nivel ofensivo no puedes terminar con ventaja», relató, si bien quiso resaltar que, a cambio, el georgiano «se está convirtiendo en uno de los especialistas defensivos de la liga». «Está defendiendo el bloqueo directo mejor que nunca, lo que habla de su implicación, pero no le da para estar a tope en los dos lados de la pista porque aún sus piernas no están al cien por cien», dijo.