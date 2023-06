...y con algunas sombras

Pero no todo fue del todo positivo en el club isleño en la 22/23, que vio cómo se les escapaban de entre las manos algunos objetivos que prácticamente ya agarraba. La final de Copa, las semis de BCL y la imagen en el playoff dejan un regusto amargo.

Los repetidos fallos en varios momentos de la verdad, cuando estaban en juego hasta tres títulos –pelea a la que el Canarias entró de manera merecida–, son seguramente los mayores borrones de este Lenovo Tenerife 22/23. Y es que el conjunto aurinegro tuvo muy cerca la Copa del Rey, al igual que también la opción de aspirar a la que hubiera sido su tercera Champions. En la Liga Endesa, los isleños no pudieron hacer valer el factor cancha para repetir –como ya habían logrado en la 20/21– presencia en las semifinales.

Las lesiones.

Salvo los pequeños sustos iniciales con Gio Shermadini y Fran Guerra –que se perdieron las primeras jornadas de la Liga Endesa–, el Lenovo esquivó bien el capítulo de lesiones. Hasta la final de la Intercontinental, donde la fractura de muñeca de Sastre dejó a los isleños sin una rotación de cara a la Copa. Más tarde cayó Jaime Fernández y luego fueron Salin y Bolmaro, con lo que la línea exterior quedó bastante tocada. Salvo contadas excepciones, tras su recuperación ni el madrileño ni el finés lograron volver a sus mejores prestaciones.

La final de la Copa del Rey.

Llegar a ella ya era un premio, pero lo cierto es que el Lenovo Tenerife casi tuvo el título en sus manos, con una renta de nueve puntos a escasos 13 minutos de la conclusión, y con la sensación de tener a su rival KO. Pero los de Vidorreta no lograron rematar a su favor y vieron como el Unicaja Málaga se llevó el trofeo en la cita de Badalona.

Y las semis de la BCL.

Algo parecido le sucedió a los canaristas en el momento de la verdad en la Champions. En su cruce de semis contra el Hapoel Jerusalem los isleños demostraron su condición de favoritos con una buena puesta en escena, pero poco a poco se colapsaron y se vieron 15 abajo. Tirando de orgullo el Canarias remontó y pareció encarrilar su pase a la final, pero tampoco sentenció cuando tenía cuatro tantos de renta a 46 segundos de la conclusión.

Las dos visitas a Murcia.

Pese a que no tuvieron luego una incidencia directa en la trayectoria de la temporada, el Canarias fue casi barrido de la cancha en las dos visitas que hizo al UCAM Murcia. En la ACB sufrió su derrota más amplia de la liga regular (85-64 con un 56-34 tras el descanso), tendencia que se repitió luego en la segunda fase de la BCL, donde los laguneros sucumbieron 82-67, aunque por momentos su average de +20 peligró seriamente.

El fichaje de Mathias.

Acuciado por las bajas en cascada que tuvo en la posición de dos, al CB Canarias no le quedó otra que moverse en el mercado a principios de abril en busca de un refuerzo temporal, con el hándicap añadido de que dicha incorporación solo serviría para la ACB, toda vez que la Champions ya había cerrado el plazo de fichajes. El elegido fue Dakota Mathias, ex del Joventut. Sin embargo, al norteamericano le costó entrar en rutina, a lo que se añadió la recuperación de Salin y más tarde una lesión en un pie. Ambas partes acordaron rescindir su vinculación con un pobre balance total de 21 minutos y tres puntos en otros tantos encuentros jugados.

El epílogo de Jaime.

Importante y desequilibrante en los primeros meses del campeonato, Jaime Fernández firmó un final de curso muy deficiente. Una lesión en la fascia plantar le obligó a parar algunas semanas, pero a su vuelta dio todavía algunos minutos de mucha calidad, como los de los triunfos aurinegros en Bilbao y Granada, y también en el partido por el bronce en la BCL contra el Unicaja. Sin embargo, las semanas más recientes del madrileño han dejado mucho que desear. En el playoff de ACB frente a su exequipo acabó sin aportar un solo punto tras hacer 0/9 en tiros de campo y firmar un -6 de valoración.

Una fea despedida.

Entre el cansancio acumulado, una plantilla bastante veterana, y un virus estomacal que dio de lleno en la línea de flotación de varios de sus jugadores antes del playoff, el final de curso del Lenovo Tenerife no fue el deseado por el club lagunero. Los isleños, pese a disponer del factor cancha a su favor, no pudieron hacer nada contra el Unicaja, al que apenas le plantaron cara a lo largo de los 80 minutos que duró una eliminatoria de cuartos que se decidió casi sin historia. Un parcial de 37-14 en el segundo periodo del partido jugado en el Martín Carpena, y cuando ya el cruce iba 0-1, terminó de sentenciar a los de Txus Vidorreta. Un desagradable final, tan inesperado como inmerecido, para una plantilla, la aurinegra, que tuvo como seña de identidad el competir en prácticamente todos sus encuentros anteriores. Un feo lunar para extirpar y que no vuelva a salir en cursos venideros.