Damitió ayer Txus Vidorreta que la amplia diferencia final maquilla el «partido complejo» que tuvieron que solventar los suyos ante un rival que desplegó «una gran organización defensiva». «Nos ha costado encontrar ventajas, pero hemos mantenido un buen tono defensivo, y aunque hemos cometido algunos errores, en líneas generales mostramos una gran solidez. El equipo fue capaz de encontrar a Gio cuando estaba en dificultades para compensar el 2/11 desde fuera, y ya luego ha anotado triples claves, de la mano de Bruno, contra esa defensa cuando el partido estaba más caliente. Ganamos con una diferencia cómoda que quizá no refleja la igualdad que hubo», expuso el técnico del Lenovo.

Fue precisamente de ese epílogo de lo que más argumentó el preparador canarista. «Al último cuarto llegamos con ventaja, con las ideas un poquito más claras y también con mejores condiciones de piernas gracias a que tenemos una rotación larga», dijo el preparador aurinegro. «Marce y Bruno han jugado bastantes minutos, pero del resto todos han podido estar al cien por cien hasta el final», añadió al respecto. En ese mismo sentido Vidorreta valoró que con 60-57, al que se llegó «más por acierto del Breogán» que por deméritos locales, su equipo supo «gestionar mejor las posesiones», algo habitual «cuando el marcador está apretado».

También destacó el responsable del banquillo canarista el gran trabajo de uno contra uno sobre Ethan Happ, «contra el que había que separarse un poco porque no juega como los cincos habituales». «Lo trabajamos muy bien», reseñó, si bien admitió que tuvieron más problemas para frenar a Bamforth, «algunas veces por anticipar y otras porque no hubo comunicación».

Valoró Vidorreta la nueva presencia del Canarias en playoff, «a falta de seis partidos», pero en cambio no se atrevió a hacer predicciones sobre qué necesitarían para mantener la cuarta plaza. «Esto no para y desde mañana [por hoy] empezaremos a preparar el partido del Bilbao; no se puede hacer predicciones porque hay muchas cosas en juego», concluyó.