Txus: «El Betis tuvo fe hasta el final»

Con sensaciones agridulces acabó ayer Txus Vidorreta. Triste por la derrota que los suyos tuvieron «en la mano», pero a la vez satisfecho por la respuesta ante tanta lesión y porque no se haya lesionado nadie más. «Creo que ha sido un partido tenso en el juego, donde el Betis se jugaba mucho y nosotros queríamos competir para ganar pero buscando un equilibrio en las rotación con solo dos jugadores para los puestos de base y escolta, por lo que tuvimos que hacer el equipo más grande y cambiar los roles por completo», expuso como resumen el preparador del Lenovo.

Resaltó Vidorreta la «buena y concentrada salida» de los suyos, ya que «tras apenas tener 24 horas para preparar el partido el equipo ha respondido muy bien». Hizo hincapié el técnico aurinegro en el encaje de bolillos para no sobrecargar a Huertas y Fitipaldo. «De 90 minutos que hubieran tenido que jugar, no llegaron a 60, lo que nos llevó a hacer una rotación compleja en el segundo cuarto para que no jugaran juntos bajo ningún concepto, y ahí nos hemos desequilibrado, lo que aprovechó el Betis para sacar ventajas», admitió el bilbaíno en relación a las deficiencias de los suyos.

Con la recuperación del Canarias tras el descanso, reconoció Vidorreta que «por un momento parecía» que tenían «en la mano el partido». «Pero el Betis ha seguido teniendo fe hasta el final y hay que felicitarles porque han ganado con un buen trabajo defensivo y rebotes importantes, unido a algún error nuestro en forma de pérdidas o tiros abiertos fallados cuando dependía de nosotros el habernos llevado la victoria», expuso.

El susto de Abromaitis

También se congratuló Vidorreta de que no hubiera ningún nuevo lesionado en su equipo. «El objetivo era hoy salir con los mismos y ahí el único susto fue el de Tim, que parece que no está mal», dijo en relación a la mala caída del norteamericano, que se golpeó la parte baja de la espalda a 40 segundos para el final. «Competir en ACB en nuestras condiciones es difícil, y tener opciones todavía más. Solo nos ha faltado ganar, pero el Betis al final ha hecho un poquito más que nosotros», concluyó.