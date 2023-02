Todo alegría tras la victoria ante el Joventut de Badalona y encima tras un final de infarto, pero al entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta le tocó apelar a la contención, pero no dudó en señalar que el pase a la finalísima de la Copa del Rey ha sido «un premio a la constancia y la perseverancia» que ha dado como resultado tener «la noche que estábamos buscando». Pero no solo su actual plantilla, sino los jugadores que han pasado por el equipo. Es por ello por lo que el grupo tendrá «mañana –por hoy– la tarde que queríamos y hemos soñado», dijo con orgullo.

Resaltó que, por supuesto, «estamos muy contentos y, con el punto de pausa, la resolución del partido ha sido tan vibrante que han saltado todas las emociones, pero solo, y lo digo entre comillas, hemos ganado una semifinal y solo nos hemos metido en una final», advirtió.

No dudó en señalar que «la clave del partido ha sido el trabajo defensivo del equipo. Les había marcado el camino», que era «tener mucha confianza, pero antes defender y rebotear; y que si aún teniendo mucha confianza no teníamos buenos porcentajes –es algo usual en esta cancha, no sé qué nos pasa pero hacemos siempre malos porcentajes, dijo–, pues apelábamos a la defensa para tener opciones de ganar».

Dio resultado, porque en el segundo, tercer y último cuarto «solo pudieron anotar 17, 15y 13 puntos».

Vidorreta apuntó que el triunfo aurinegro se cimentó en base a un plan «que no queríamos», que era el de ser brillantes en el juego, con tiros liberados y canastas fáciles que les ha distinguido en muchos encuentros, «pero el equipo se ha mantenido fiel al plan, en este caso al Plan B, y precisamente, con una extraordinaria defensa hemos conseguido contratacar, anotar, ponernos por delante» y luego «con otra acción defensiva todavía más brillante, pues nos ha dado un triunfo que creo que merecíamos cualquiera de los dos equipos».

Puso en valor la figura de Tim Abromaitis y el tapón a Joel Parra que certificó la victoria del Lenovo Tenerife, que resumió comentando que «no puedo dejar de reconocer que ha sido un final de final, lo que pasa es que ha sido una final para llegar a una final», dijo visiblemente contento.

Precisamente, sobre el propio Tim y el Elgin Cook, autor de la última canasta al contragolpe del Canarias, explicó que ellos «tienen claros sus roles y hay momentos en los que saben que no les toca coger la pelota» por eso de realizar un trabajo oscuro.

«Nosotros hemos sido cada vez más sólidos sobre todo a nivel defensivo, y Elgin y Tim son dos de nuestros especialistas en esas cuestiones, en el juego a campo abierto, del que no somos asiduos, pero cuando lo hacemos es siempre Elgin el que anota, y hoy ha aparecido para que Bruno le asistiera; y Tim sí es un jugador muy sólido en defensa y en el rebote, lo mismo que Aaron y así lo han demostrado», explicó.

Acerca del Unicaja de Málaga, el rival con el que se va a enfrentar en al finalísima esta tarde, no dudó en «felicitar» el gran trabajo que ha hecho y que ha permitido que se viva una final inédita, «muy ochentera», después de que «haya eliminado al Real Madrid y al Barcelona. No lo hemos tenido fácil, y ha sido el Unicaja el que ha permitido una final inédita y ha sido Ibon el entrenador de la copa».