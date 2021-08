A media tarde de ayer aterrizó en la Isla Joan Sastre, la segunda incorporación del Lenovo Tenerife 21/22. El mallorquín está llamado a desempeñar un papel importante en el puesto de dos junto a Sasu Salin, si bien su versatilidad le permitirán igualmente desempeñarse como tres. «Estoy muy contento y con mucha ilusión», reconocía a los medios oficiales del club el mallorquín, que considera su fichaje en la escuadra canarista como «un paso más» en su «carrera». «Espero que sea tan exitoso como los demás», recalcó, antes de insistir en que se encuentra «muy ilusionado, contento y con muchas ganas de empezar a trabajar» con sus «nuevos compañeros».

Se convierte Sastre en jugador aurinegro tras cinco temporadas en el Valencia Basket. La que arranca el 18 de septiembre será su decimotercera en la élite del basket nacional. En su nuevo destino tendrá a dos anfitriones. «Ya conozco tanto a Txus [Vidorreta] como a Aaron [Doornekamp], con los que coincidí en Valencia», resalta sobre lo que se va a encontrar en su nueva casa, si bien el exterior se queda con el progreso de este CB Canarias. «Solo basta con ver la evolución que ha tenido el club, que no ha parado de crecer desde que llegó a la ACB. Espero que con mi llegada se mantenga en esa línea y podamos seguir creciendo junto», expresó.

Cuestionado por lo que puede ayudar en los esquemas de Vidorreta, Sastre (que promedió más de 20 minutos a las órdenes del técnico vasco) considera que está capacitado para «aportar en muchas facetas, tanto ofensiva como defensivamente». «Soy un jugador con experiencia y muchos partidos en Liga Endesa, y también de competiciones europeas como la Euroliga y la Eurocup, y si bien es cierto que la Champions no la he jugado, creo que será parecida», argumentó el balear, que a sus 29 años acumula ya 325 encuentros en ACB, repartidos entre Valencia, Zaragoza y Sevilla. «Básicamente haré lo que me pida el entrenador, espero estar a la altura y ayudar al equipo», concluyó.

Smith: «Es una oportunidad única»

Al contrario que Sastre, Sean Smith, otro de los fichajes del Lenovo Tenerife debutará este curso 21/22 en la ACB. «Es una experiencia nueva y una oportunidad que tengo que aprovechar», reconoció ayer el ala pívot, que se siente «con muchas ganas de trabajar duro, aportar al equipo todo» lo que puede «hacer» y además «mejorar cada día». «El club es como una familia, un equipo muy trabajador y que ha hecho las cosas muy bien en los últimos años, y para mí es una oportunidad increíble», insistió el madrileño antes de hablar sobre lo que puede aportar. «Creo que puedo ayudar mucho. En defensa, en ataque, en intensidad, en trabajo duro... esas pequeñas cosas y detalles que no se ven la estadística», dijo.