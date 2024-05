Hoy en día, meternos en la cocina para muchos es un engorro. Por lo general, preferimos hacer otras cosas relacionadas con el ocio y no dedicamos tanto tiempo ni a la preparación de la comida para nosotros o, incluso, para el resto de la familia, ni el resto de labores del hogar. "No tengo tiempo de hacer nada": esta es una de las frases que más nos decimos a nosotros mismos para convencernos de que efectivamente no estamos dispuestos a invertir nuestro escaso tiempo libre fuera del trabajo en las tareas de casa ni de la cocina.

Sin embargo, hoy en día hay multitud de utensilios, gadget y aparatos que nos facilitan nuestras labores a la hora de preparar la comida. Incluso hay algunos de estos aparatos que ni siquiera precisan de fuego o vitrocerámica porque ya lo hacen ellos sin más. Saber qué podemos utilizar en nuestra cocina para ayudarnos a no perder el tiempo es lo mejor que podemos hacer para aprender a optimizar el tiempo que dedicamos cuando entramos en la cocina para preparar nuestra comida. Lo primero que deberíamos hacer es programar las comidas cada semana, así como elaborar una lista de la compra con los ingredientes que vamos a utilizar. También es importante disponer de herramientas y utensilios adecuados para hacer la tarea más eficiente, como cuchillos afilados, tijeras de cocina y tablas de cortar. Otra estrategia útil es practicar el batch cooking, que consiste en cocinar varios platos a la vez para congelar o conservar y tenerlos disponibles durante los días siguientes. Además, es fundamental apostar por electrodomésticos y aparatos que nos ahorren tiempo y estén adaptados a las necesidades específicas de nuestra casa. ¿Necesitas ideas? Aquí te ofrecemos algunas recomendaciones de aparatos y utensilios que te ayudarán a optimizar el tiempo y preparar menús caseros y sanos cada semana. Utensilios para cocinar en gran cantidad Analiza qué alimentos consumes con frecuencia en tu dieta y busca si existe un electrodoméstico específico para ello. Por ejemplo, hay hervidores que cuecen hasta 6 huevos a la vez, y otros que permiten elegir a golpe de botón el resultado final: huevos duros, mollet o pasados por agua. Si te gustan los zumos cítricos, los turbo exprimidores de doble cabezal son ideales. Y si eres fanático de las tortitas, las sartenes con múltiples compartimentos te permiten preparar muchas a la vez. Arrocera Si el arroz, la quinoa u otros granos son parte importante de tus platos principales o acompañamientos, las arroceras eléctricas son una opción para tener estos alimentos en su punto. Se apagan solas y mantienen los alimentos calientes. Cocinar en varias alturas Cocinar 2 o 3 platos a la vez es muy tentador y una buena estrategia de gestión del tiempo. Para ello, puedes usar cazuelas clásicas con accesorio de vapor doble, cazuelas específicas que cocinan en altura y vaporeras eléctricas que suman eficacia y comodidad. Hervidor de agua Los hervidores eléctricos de agua ahorran mucho tiempo en comparación con calentarla en el fuego convencional. Son ideales para los fans del té o de la sopa, y adelantan varios minutos en cualquier receta de pasta o guisos. Ollas rápidas Las ollas exprés o rápidas son una gran solución para ganarle al reloj en la cocina. Aprovechan la alta temperatura generada en su interior y ayudan a ahorrar mucho tiempo en la cocción de legumbres y otros alimentos. Ollas programables Estas ollas te permiten preparar una receta casera mientras estás fuera de casa o ocupado con otras tareas. Pueden ser de cocción convencional o lenta, como las slow cookers que respetan el sabor y la textura de los alimentos. Robots de cocina Los robots de cocina son aparatos multiusos que simplifican muchas tareas en la cocina. Pueden cocinar a varios niveles, trocear, picar, moler, batir y más. Son una gran ayuda para preparar recetas con facilidad y rapidez. Picadoras de verduras Estas herramientas facilitan la fase de preparación de los alimentos, ahorrando tiempo al cortar y triturar verduras y otros ingredientes. Batidoras de alta potencia Ideales para hacer batidos nutritivos y triturar ingredientes de forma rápida y eficiente. También son útiles para preparar una variedad de recetas, desde salsas hasta helados. Los mejores trucos para tener la cocina en orden: armarios y cajones sin caos Con estas recomendaciones, podrás optimizar tu tiempo en la cocina y preparar deliciosos menús caseros.