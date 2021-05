A nivel personal, ¿cómo califica Sergio Rodríguez su temporada?

Creo que buena. Pienso que he sido el mismo jugador por el que me he caracterizado todos estos años, tratando de ayudar en todo lo posible e intentando dar siempre el cien por cien en lo que el equipo necesite. Para mí siempre ha sido importante ir de menos a más y en este caso creo que ha sido así, por lo que estoy bastante contento.

¿Se le puede encasillar tal vez en un rol defensivo o cree que puede aportar mucho más?

Bueno, entiendo que mi deber es trabajar en ser lo más versátil posible con el fin de darle más opciones a Txus y ser mejor jugador. Tengo cerca un muy buen ejemplo como es Aaron [Doornekamp], que posee la capacidad de jugar en dos posiciones, algo que suele verse bastante hoy en día en la ACB. Seguiré trabajando para ello.

¿Pero se ve jugando de cuatro a medio plazo?

Ehhh... Bueno, en LEB sí tenía más facilidad para ello durante algunos minutos, pero en ACB dentro suele haber mucho más músculo dentro por lo que en la posición de tres es en la que saco más ventaja.

Cuando regresó al CB Canarias pareció que podía ser solo de manera temporal, pero lo cierto es que ha pasado a ser uno más dentro del equipo...

No sé si era de forma temporal o no. Yo firmé para toda la temporada y en mi mente solo estaba eso, jugar aquí toda la temporada. Ya luego salió que si tenía algún tipo de corte, que era verdad, pero nunca fue mi intención recurrir a ello porque tenía ganas de quedarme y hacerlo lo mejor posible. Afortunadamente ha sido así, por lo que estoy muy contento. Es cierto que la situación en la que llegué en verano no era la más favorable tras irme de Bilbao y después de un verano complicado, pero me dediqué a trabajar y al final las cosas han salido bien.

Precisamente que su rendimiento haya sido bueno, que esté en su casa, en un equipo de la zona alta... Parece imposible que haya más argumentos para seguir en el CB Canarias el próximo año. ¿Le gustaría continuar?

Sí, me gustaría. Evidentemente todos los factores están de cara y no puedo pedir estar más cómodo. Creo que ambas partes estamos contentos el uno con el otro, por lo que estaría bien que esa relación continuara.

Ya son dos años consolidado en la ACB. ¿Le siguen viendo como el otro Sergio Rodríguez?

[Risas] Sí, sí, todavía sí. Sobre todo en redes sociales siempre alguien se confunde y me llega algún mensaje incorrecto. Incluso, en la Final Eight, cuando hicimos las fotos previas en Rusia, el fotógrafo de la BCL me dijo que al ver el listado de jugadores estaba confuso porque no entendía que Sergio Rodríguez, jugando en Milán, estuviera allí, además habiendo nacido en Tenerife, y también con el número 13.