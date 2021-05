¿Cómo ha digerido el equipo la derrota contra el Strasbourg?

Evidentemente ha sido un palo para nosotros. Después de como veníamos jugando toda la temporada, con la solidez mostrada en la fase regular y en el Sweet 16, pues perder el primer partido es un palo fuerte. Te la juegan en 40 minutos, pero es lo que hay y lo que tienen formatos así. Ahora no queda otra que ir a por la Liga Endesa.

¿Qué ocurrió ese día?

No lo sé. Sinceramente no lo he analizado mucho, porque cada vez que pienso en ello me sigue dando rabia y no quiero darle muchas más vueltas. Es cierto que ellos pusieron un nivel de contacto muy alto, que ciertas decisiones que tomaron los árbitros no fueron las adecuadas, o quizá es que no hicimos nuestro mejor juego... El resultado queda ahí y toca pensar en lo que está por venir, que es algo importante.

¿Le parece injusto este formato?

Son las condiciones que hay, y yo prefiero centrarme en tratar de adaptarnos a esas condiciones. Éramos uno de los favoritos y quizá no pensemos que ese sea el mejor formato, pero otro equipo tal vez con menos opciones piensa lo contrario. Cada uno lo verá a su manera.

Lo que sí se repitió en ese partido fue lo que sufre este Lenovo ante rivales muy físicos...

Somos un equipo que se identifica por hacer un muy buen baloncesto y si bien es cierto que no somos el conjunto más físico de la liga, sí tenemos otras virtudes. Creo que a veces los rivales nos castigan bastante para tratar de contrarrestar esas virtudes que poseemos, pero lo que hay que hacer es tratar de adaptarse a ese tipo de partidos.

¿Cree que la eliminación de la BCL afectará a este último tramo de la temporada?

No, no, para nada. Esta semana ha venido muy bien porque hemos podido hacer balance de la situación y a la vez desconectar un poco y pasar página. El parón te ayuda a pasar página y pensar ya en lo que viene. Quizá no esté tan cerca el luchar por el título, pero intentar acabar terceros y luego competir en los playoff es muy bonito e importante para todos.

Muchas veces se dice que tras una derrota el jugador prefiere volver a jugar cuanto antes. Por lo que usted comenta no parece que sea el caso...

Creo que este descanso no va a venir bien. En mitad de temporada ese pensamiento se puede aplicar perfectamente, pero quizá en un momento como el actual, el parón será positivo. No tengo la menor duda de que se va a seguir viendo al mismo Lenovo Tenerife que se ha visto durante toda la temporada.

Igual ya este domingo mismo el Lenovo es matemáticamente tercero al término de la fase regular. ¿Le agrada la idea de llegar a las dos últimas jornadas sin nada en juego?

En Champions ya hemos disputado partidos sin nada en juego y hemos mostrado nuestro mejor nivel. No pensamos en eso, ya que incluso esos partidos te sirven para saber un poco cómo llegas al playoff; hacerlo con buenas sensaciones y ritmo de juego. Es que incluso la última jornada es contra el Barça, lo que ya de por sí posee bastantes alicientes aunque no te juegues nada en la clasificación.

Un Barça con el que, salvo contratiempo, vendría a la Isla Pau Gasol. ¿Se veía jugando hace 20 años, o incluso tres, contra él?

[Risas] No, no, evidentemente que no. Han tenido que entrar en juego ciertos factores para que se produzca y podría ser algo impresionante. Es de esos jugadores referentes que ves desde pequeño y de los que disfrutas, sobre todo en verano con la selección. Podría ser algo muy bonito.

¿En el vestuario son conscientes de lo que significa para un club como el CB Canarias poder acabar tercero en la fase regular?

A mí me suena como algo grande, y luego la gente que tiene más experiencia y lleva muchos años en la liga, sabe perfectamente que es algo muy complicado. Por eso se le da valor. Pero en realidad nosotros lo que pensamos es en hacer las cosas bien, que el plan de partido salga lo mejor posible y, básicamente, ganar. Al final el tercer puesto puede ser la consecuencia de todo esto. Ya cuando acabemos la temporada y lo veamos todo en perspectiva seguro que lo valoraremos mucho más.

Esa tercera plaza podría medirles en cuartos al Burgos, al Valencia o incluso al Baskonia. La lógica dice que es preferible el Burgos...

O no... No lo sé. Las cábalas sobre los posibles rivales son muy curiosas, sobre todo cuando tenemos reciente lo que ocurrió en la Champions, cuando los segundos de grupo llegaron más lejos. Unos playoff se viven muy intensamente y en ellos debes estar a un alto nivel de concentración y de juego ante rivales que lo darán todo. Los pequeños detalles son los que marcarán las diferencias.

Al margen de los cuartos de final, si el Lenovo sigue adelante y se confirma que semis y final también se jugarán al mejor de tres, ¿es beneficioso para ustedes?

La verdad que no lo sé. Quizá para el equipo, en nuestra situación, que una serie no se alargue tanto pues nos puede venir bien. Lo importante es estar concentrado en cada partido para tratar de sacarlo adelante.

¿Se puede soñar con algo grande en esta Liga Endesa?

Se puede soñar con algo bonito. Y así creo que ha sido toda la temporada. A ver cómo se nos da el futuro más inmediato.

Se está valorando ahora la opción de que haya público en las gradas antes de que acabe la temporada. ¿Cree que será posible?

Es un tema que nos tiene algo desconcertados, porque ya desde septiembre escuchamos la posibilidad de que volviera el público a las gradas, y al final nada. Ojalá sea así por todos, sobre todo por la afición, que seguro tiene muchas ganas de regresar a los pabellones, pero nosotros no tenemos muchas esperanzas. Ojalá todo avance lo más rápido posible con la vacuna, que se hagan las cosas bien y que de una vez por todas, la próxima temporada, veamos las gradas llenas.

A usted más que nadie, en el año del regreso a casa después de tantos años fuera, le dolerá más que a ninguno no tener a los suyos en las gradas del Santiago Martín...

Ya el año pasado vine con el Bilbao, pero es algo completamente diferente... Me hacía mucha ilusión volver a casa y que estuviera toda esa gente que me recuerda de cuando era joven, que pudieran apreciar ese cambio a lo largo de los años. Al menos he podido tener a mi familia y a mis amigos cerca, y eso se agradece muchísimo.