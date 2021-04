El Lenovo Tenerife demuestra su ambición por seguir creciendo. Ante los posibles problemas en forma de lesiones que le vienen afectando en las últimas fechas en el puesto de dos –el jueves, por ejemplo, tres de sus jugadores en esta posición no pudieron jugar en Burgos–, el conjunto aurinegro ha salido al mercado para afrontar con garantías, al menos de forma directa, el tramo final de la Liga ACB. Así, la escuadra lagunera ha pescado a Charles Jenkins, un escolta estadounidense con pasaporte serbio, de 32 años y 1,90 metros, y que procede del Olympiakos griego.

Se cubre las espaldas así Txus Vidorreta con un jugador distinto a lo que tiene pero más que consolidado en la élite continental, con ocho temporadas en conjuntos de primer nivel europeo (con títulos de liga y copa en Italia y Serbia) tras haber jugado, previamente, dos campañas en la NBA. Lejos de parecerse a Salin o a Butterfield en lo que a ser una clara amenaza desde el perímetro, Jenkins es un especialista defensivo, virtudes que, por ejemplo, le sirvieron para ser el líder en recuperaciones de la Euroliga 16/17 cuando vestía los colores del Estrella Roja de Belgrado. En el caso de recuperar a alguno de los integrantes de su batería exterior –como parece que ocurrirá ya hoy con Salin y Yusta–, el técnico del Lenovo Tenerife dispondrá de un amplio abanico de posibilidades para aumentar su ritmo en los encuentros, ya que su último fichaje también es capaz de correr con facilidad a campo abierto.

Llega Jenkins totalmente rodado, y sin la gasolina en la reserva. Y es que el escolta de Brooklyn jugó su último partido con el Olympiakos griego este pasado viernes, fecha en la que concluyó la fase regular de la Euroliga –los del Pireo no se metieron en playoff–, competición en la que no se perdió ni una de las 34 jornadas. Lo hizo con unas medias de 2,9 puntos, 1,2 rebotes, 0,9 asistencias y 0,8 robos para 2,2 de valoración en casi 16 minutos por duelo. El hecho de que el conjunto heleno juegue la segunda división en su país ha liberado a Jenkins de su contrato con la escuadra griega. El CB Canarias no se lo ha pensado y se ha lanzado a por él.

Toda vez que el plazo para inscribir jugadores en la Basketball Champions League expiró el pasado 4 de marzo, la llegada de Charles Jenkins –firma solo hasta final de temporada– tendrá impacto en la Liga Endesa, donde podría jugar más de una decena de partidos. Al poseer pasaporte comunitario (tras los cuatro años que jugó en Serbia), la recuperación de Butterfield no implicaría que ambos fuera incompatibles en una convocatoria. Además, con este mayor fondo de armario, Vidorreta podría permitirse el lujo de dosificar mejor a los suyos estas semanas para afrontar con garantías la Final a Ocho de la BCL, a jugar entre el 5 y el 9 de mayo en una sede que se dará a conocer mañana.

Jenkins podría llegar a la Isla en las próximas horas por lo que no será de la partida en el duelo de este domingo que el Lenovo Tenerife disputará contra el Movistar Estudiantes. También podría antojarse muy apresurado –ante la necesidad de pasar reconocimientos médicos y conocer al equipo– que su estreno se produjera el martes en la visita canarista al Real Madrid. Es por ello que el debut de Jenkins con el equipo canarista (en el que llevará el 12 en su camiseta) se produciría el domingo día 18 en el duelo contra el Unicaja Málaga a jugar en el Santiago Martín. Si las lesiones respetan al resto y Jenkins ofrece una versión acorde a su trayectoria, este Lenovo Tenerife parece en disposición de no arrugarse ante nadie en la Liga Endesa cuando llegue el momento de la verdad.