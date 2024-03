Alex Márquez: "No quiero darme un hostiazo de entrada, prefiero arrancar con perfil bajo"

“Arranco de forma muy positiva, mucho, aunque prefiero iniciar el Mundial con perfil bajo”, comentó Alex Márquez, líder, pese a la presencia de su hermano Marc, del equipo Gresini Racing Team Ducati, horas antes de bautizar el campeonato. “Prefiero salir con perfil bajo que pensar que voy a estar arriba y, luego, meterme un hostiazo de narices, mejor ir poco a poco, de menos a más”, insistió el joven de Cervera (Lleida), de 27 años, ganador, el pasado año, de la carrera al 'sprint' en Silverstone (Inglaterra), uno de los trazados míticos del Mundial.

“Llegarán momentos duros, difíciles, pero la primera actitud, el primer pensamiento, es que me va a ir bien en cuanto me ponga en mi sitio, lo que espero ocurra en los primeros grandes premios, pues este año ya soy dueño de mi moto, de mi destino y no como el año pasado donde aún arrastraba el hecho de ser novato con la Ducati. Este año ya la tengo por la mano”, siguió explicando el bicampeón del mundo de Moto3 y Moto2.

Espera incierta

Cuando se le plantea si, en una categoría tan, tan, competitiva, con tantos campeones y motos oficiales, es bueno arrancar con perfil bajo, el pequeño de los Márquez Alentá no se muerde la lengua: “Prefiero empezar con cierta cautela y modesta e ir creciendo, que ser el campeón del invierno, de los primeros test y, luego, no aparecer en todo el año por los primeros puesto. No sería la primera vez que eso le sucede a alguien, no. Prefiero plantearme así, de inicio, objetivos realistas que creer que me voy a comer el mundo y, luego, darte el hostiazo”.

Alex, como su hermano Marc, ocho veces campeón del mundo, cree que “hay que esperar tres o cuatro grandes premios para saber dónde estamos cada uno, conocer la realidad de cada equipo y moto y, a continuación, ya metidos en Europa, empezar a aspirar a lo que se pueda. Yo, desde luego, no espero grandes variaciones respecto a los que pueden ganar carreras, que serán, creo, los mismos que el año pasado”.

A la hora de compartir equipo e información con su hermano Marc, Alex asegura que no han hablado mucho de los aspectos técnicos sobre la Ducati. “Es muy difícil cuando estás absolutamente volcado en ti, en saber qué necesitas y cómo conseguirlo, compartir información y, sobre todo, sensaciones con alguien como Marc, que tiene muchísimas experiencia y, además, pilota muy diferente a todos nosotros”.

"Marc sigue siendo fuerte en lo que siempre ha sido fuerte, en las curvas de izquierdas y frenando como nadie. En cuanto se haga con el 'estilo Ducati', peleará delante" Alex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team

Eso sí, Alex insiste, alejado de la admiración, que Marc sigue siendo fuerte en muchísimos puntos. “Ya nos enseñó su velocidad real en el último test de aquí, en Catar, cuando lo tuvo todo a punto. Y, en ese sentido, es difícil ayudarle. Lo que sí he hecho ha sido mirar sus datos, compararme con él, seguir aprendiendo de él y ver dónde debo imitarle para mejorar”.

“Las curvas de izquierdas”, recordó Alex, “siguen siendo su punto fuerte. Va muy, muy, rápido. En las frenadas sigue siendo el campeonísimo que es y puede que, debido a que aún tiene mucho ‘estilo Honda’, sufrirá a la hora de sacar una vuelta de ‘quali’. Ese es un momento donde debes inspirarte solo en tu instinto. Debes parar tu cerebro y solo pensar en arriesgar a tope y sacar el tiempo. Hasta que no se adapte al ‘estilo Ducati’ serán difícil que logro alguna ‘pole’, pero cada vez está más cerca de conseguirlo”.