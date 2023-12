Rafa Nadal volverá a las pistas durante la primera semana de enero, después de casi un año parado por lesión. Lo hará en el torneo ATP 250 de Brisbane, que se disputa entre el 31 de diciembre y el 7 de enero, según ha anunciado él mismo en sus redes sociales. Una competición previa al Abierto de Australia, que se disputa a partir del 14 de enero, por lo que todo indica que el balear disputará el primer Grand Slam del curso.

El tenista balear no jugaba un solo partido desde el Abierto de Australia de este año, jugado en el mes de enero. Cayó en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald y desde entonces ha luchado por recuperarse de sus lesiones, tomándose un largo periodo de descanso y especulando incluso con una posible retirada, aunque siempre dijo que su intención era volver a competir.

Con este anuncio, Nadal confirma que, a sus 37 años, todavía tiene partidos de tenis por jugar. Ganador de 22 torneos de Grand Slam, incluidos 14 Roland Garros, y 36 Masters 1000, siendo el segundo mejor tenista de la historia en ambos registros, por detrás de Novak Djokovic.

"Ahora sé que sí volveré"

"No sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora sé que sí que volveré. Estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas", aseguraba hace apenas dos semanas, en un acto en Barcelona. Una clara progresión con respecto a lo que había manifestado un mes antes en Madrid, cuando reconoció que seguía "con dolor" y que no sabía si podría regresar en al Abierto de Australia, como era su intención.

"Me gustaría volver a jugar y volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia, que la gente no se confunda. En la época en la que estoy de mi vida, todo eso queda muy lejos. No digo que sea imposible, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido. Pero no soy un iluso, soy consciente de las dificultades a las que me enfrento", dijo Nadal anteriormente en septiembre.

"No jugaré los próximos meses y el año 2024 será el último de mi carrera deportiva", anunció en mayo de 2023, cuando tomó la decisión de no competir en Roland Garros y estar fuera de la competición durante toda la temporada, dejando la puerta abierta a competir en las finales de la Copa Davis si España llegaba a ellos, algo que no ocurrió.

El tenista fue intervenido el 2 de junio por vía artroscópica de la lesión del tendón del psoas izquierdo en la Clínica Teknon de Barcelona realizada por los doctores, Marc Philippon, Jaume Vilaró y Angel Ruiz-Cotorro, y también se le regularizó una lesión antigua del labrum de la cadera izquierda. El tiempo estimado entonces para su recuperación fue de cinco meses.