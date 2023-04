El primer desencuentro de la temporada entre Fernando Alonso y Carlos Sainz ha llegado cuando menos se esperaba. En Australia, el madrileño se llevó 'puesto' al asturiano en la resalida y recibió una dura sanción que le dejó sin puntos en Melbourne, pasando del cuarto al duodécimo puesto. Alonso, contra todo pronóstico, salió en su defensa y pese a que la acción de Carlos pudo haberle costado el podio, no dudó en considerar "demasiado severa" la penalización. Hoy, sin embargo, Alonso ha reclamado una sanción para Sainz por haberle obstaculizado en Baku, cuando ni siquiera estaban en juego las plazas de podio.

Fernando, que ha remontado desde la octava posición de parrilla para terminar sexto en la primera carrera sprint de la temporada, ha sorprendido en sus declaraciones posteriores, al sugerir que debían darle el quinto puesto sancionando a Sainz: "El DRS parece que esta vez sí ha funcionado después de los problemas desde el viernes y esa es la palabra que más hemos usado este fin de semana. Dos veces sí que ha funcionado, la última no lo sé porque no miré el retrovisor, lo analizaremos esta noche. Hemos sumado buenos puntos hoy y no era fácil saliendo octavos. Veremos ahora si podemos ser quintos porque Carlos me llevó contra el muro en la curva dos, fue un poco sorprendente, a ver si pueden hacer algo y ganamos esa posición. Y de cara a mañana salimos más adelantados, la mejor noticia este fin de semana tan complicado para nosotros sería un 'top cinco' mañana", ha valorado.

Minutos más tarde ha comparecido Carlos Sainz ante las cámaras de DAZN y cuando le han comentado las quejas de Alonso, se ha defendido. "No recuerdo a que acción se refiere Alonso. Creo que fue mientras me defendía de Hamilton", ha comentado el madrileño jugando al despiste.

"Estaba haciendo lo que podía y me ha sorprendido Fernando, que se ha unido a la batalla. Me he intentado hacer todo lo ancho posible en pista y ha sido una buena batalla. Es lo que hay" , ha zanjado Sainz sobre el inciente, que no ha sido investigado por los comisarios para evaluar un posible castigo.

En cuanto a sus opciones de cara a mañana, Carlos, que hoy ya acabado quinto, ha reconocido que "estoy sufriendo mucho este fin de semana. No voy cómodo en ninguna vuelta. Seguro que encontraremos el porqué. Pero es un fin de semana para limitar daños, mañana hay que intentar hacer otra buena carrera".