Llegó Ronald Koeman a Barcelona tras completar la primera parte de sus vacaciones en el Algarve portugués y en sus Países Bajos natales. Llegó y se enteró de la lesión de Dembélé con la selección francesa que le ha hecho abandonar la Eurocopa con Francia ("es mala suerte", dijo), además de admitir la incomodidad que se vivió en sus conversaciones con el presidente Joan Laporta antes de ser ratificado en el cargo para cumplir el segundo año de contrato en el banquillo del Camp Nou.

"Es verdad que ha sido una semana o 10 días un poco incómodos por ambas partes", ha dicho el entrenador en sus primeras declaraciones tras el período de reflexión que se marcó el presidente azulgrana. Tras esos días, Laporta avaló la continuidad de Koeman. "Pero hemos tenido reuniones importantes y creo que tanto el presi como yo tenemos muchísimas ganas de afrontar nuestra próxima temporada y ojalá con público", ha dicho.

Sin problemas con Laporta

En ese sentido, no cree Koeman que haya dificultades en su relación con Laporta tras esos días de incomodidad: "No, no hay problemas. Hemos analizado la temporada a pesar del último tramo de la Liga donde no estuvimos a nuestro nivel. Pero se debe analizar una temporada entera, en el momento en el qué hemos llegado al club. En general ha sido bueno, pero lo importante es la próxima temporada".

En ese sentido, el entrenador ya tiene cuatro nuevos fichajes (Kun Agüero, Èric García, Emerson y Depay) con un coste mínimo. Apenas nueve millones de euros ha invertido el club en el lateral brasileño del Betis. Tanto el Kun como Èric y Depay llegan al Camp Nou con la carta de libertad bajo el brazo. "Memphis es un muy buen fichaje, como el Kun y como Eric. Estamos mejorando la plantilla. El Barça es un equipo grande que debe aspirar al máximo y a ganar cosas", ha recalcado Koeman, quien indicó que "el club está intentando llegar a un acuerdo con Messi porque para el futuro del Barça es muy importante".

No ha querido, sin embargo, el entrenador precisar las posiciones en las que aún se debe reforzar el Barça tras contratar a dos delanteros (Kun y Memphis), un central (Èric García) y un lateral derecho (Emerson). "No, no es bueno hablar de las posiciones. Estamos intentando mejorar la plantilla para aspirar a lo máximo".