Txus: "Supimos jugar con el marcador"

Admitió tras el partido Vidorreta que los suyos supieron "jugar con el marcador" después de una "buena primera mitad", para salir airosos de su visita al Burgos. "Los dos empezamos con mucho acierto, pero desde el minuto cinco controlamos muy bien el ritmo, penalizando al Burgos donde teníamos ventaja, para lograr una ventaja gracias también a saber compartir la pelota y al acierto de nuestros jugadores claves y los de la segunda unidad", explicó el preparador aurinegro. "En el inicio del tercer cuarto volvimos a empezar bien, pero luego pusieron una tapa en los dos aros y los dos estuvimos muy mal en el triple, e incluso en situaciones debajo del aro", reconoció el preparador bilbaíno, que por un lado señalaba que "el más damnificado fue el San Pablo Burgos, en especial cerca de canasta", además de que "pese a que las dos defensas fueron buenas, se impuso el desacierto de ambos".

En un análisis más pormenorizado de lo ocurrido, Vidorreta destacó que el Canarias "impuso el trabajo defensivo en la primera parte, obligando a que Benite y McFadden estuvieran muy incómodos, al margen de destacar la defensa sobre los cuatros y el control del rebote". Ahí resaltó un nombre propio, el de White. "Nos está ayudando en el rebote defensivo, además tocando muchos balones; también juega por encima del aro y tira de tres. Ya con cuatro entrenamientos ha jugado tres partidos y hemos ganado los tres. Es muy completo y creo que nos va a dar mucho", dijo de su último fichaje. "Luego, viendo que no anotábamos, jugamos con el marcador, trabajando duro atrás, y manteniendo el equilibrio para conseguir una victoria amplia", añadió. "Estamos ganando a rivales directos, pero sobre todo estoy muy contento por cómo hemos respondido especialmente en las cuatro últimas salidas, muy largas todas. Eso significa que el equipo está motivado y que no se le está haciendo larga la temporada", explicó el técnico canarista.

Konate interesa en Burgos

Con la desvinculación de JP Tokoto, el Burgos busca un recambio en el mercado, y el elegido por su técnico es el canarista Lahaou Konate. Sin embargo, en la entidad aurinegra no quieren desprenderse del francés, sabedores de que la participación en cuatro competiciones exigirá tener a la mayor cantidad de piezas disponibles.