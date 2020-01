Con autocrítica, mas también con optimismo en clave de futuro. Así analizó el derbi el tinerfeño Pedri González. "Fuimos muy planos; siempre tocamos horizontalmente. Hubo muy pocos pases verticales. Fue un partido duro porque con la roja se metieron atrás. Las sensaciones, más allá de no llegar los goles, son buenas".

El centrocampista tildó la igualada de "justa. Tuvimos el balón", pero "no tantas ocasiones. Ellos supieron hacer su partido desde la expulsión. Se cerraron y no tuvimos ninguna oportunidad muy clara", argumentó.

El jugador oriundo de Tegueste entiende que a su escuadra le "faltó definir un poco más de fuera. Cuando lo haces, salen un poco más -las defensas- y se pueden filtrar pases a los delanteros".

Pedri contó con la opción más meridiana para los amarillos. "No tuve la suerte de meterlo", comentó en relación a la acción del comienzo de la segunda mitad -remató fuera-. "No generamos tanto como deberíamos. Hubiera sido muy bonito marcar".

Su primer derbi canario como local resultó "muy bonito. La afición estaba muy volcada. Ojalá esto no sea solo en el derbi y vengan a todos los partidos. Con nuestro juego, los tenemos que enganchar".

Preguntado por Jonathan Viera, Pedri afirmó que "lo mejor" es "no nombrarlo más. Es un jugador que nos aportaba mucho. Ya no lo tenemos. Hay gente como Fede Varela o Tana con la que me puedo asociar bien", completó.