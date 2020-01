Jonathan Hernández: "Nos hemos encontrado con muchos obstáculos"

Nuevos tiempos en el atletismo de la Isla. El pasado día 28 de diciembre en las oficinas del CIAT de Tíncer, se materializó el cambio de presidente de la FIAT. Jonathan Hernández Reyes presentó una moción de censura en contra del antiguo titular en el cargo, Luis Hernández Vera; la consiguiente votación prosperó y se dio la permuta.

¿Cuándo surge el malestar con el antiguo presidente que le lleva a presentar la moción de censura?

Hace muchos meses. Yo soy organizador del Trail Las Fuentes (La Laguna), la última prueba de la Copa Cabildo. En el momento de la entrega de premios vi que nadie de la Federación Tinerfeña se presentó; eso, junto a algunos problemas que me habían puesto, creó un malestar en mí que, con el tiempo, me di cuenta que era compartido por muchos organizadores, clubes y atletas. Ahí empecé a madurar la idea de presentar una moción de censura y ponerme yo al frente de la misma.

Sin embargo se dice que usted se presenta para quitar una denuncia interpuesta contra la Federación Canaria.

Eso es totalmente falso. Es cierto que existe esa denuncia, es más, la estudiaremos y, si se aprueba en asamblea, seguiremos adelante con ella. Me gustaría que quedase claro que a mí no me pone nadie al frente de la moción, soy yo el que la presento y pongo mi nombre, que, a la postre, es elegido por la mayoría de asambleístas presentes en la Extraordinaria del pasado 28 de diciembre. A mí no me manipula nadie, otra cosa es que atienda a recomendaciones y consejos; es importante escuchar a todo el mundo para mejorar.

Esa denuncia viene a raíz de una cuantía que no ha abonado el ente regional. ¿Ya ha reclamado la cantidad?

Sí. Estamos hablando de unos 30.000 euros que tenemos que percibir. La Federación Canaria nos ha trasladado que si no se ha abonado es porque no se ha entregado una documentación que enviaremos en los próximos días. Ahora mismo las cuentas están bloqueadas, intentaremos salvar este inconveniente teniendo las menores pérdidas posibles.

A saber, y teniendo presente que las cuentas están congeladas, ¿cómo se encuentran las arcas de la Insular?

Por lo que sabemos, hay deudas; entre ellas, con los jueces que, en su mayoría, llevan casi un año sin cobrar. Nos encontraremos un fregado de narices.

Por lo que comenta, no está siendo fácil su llegada a la FIAT.

Así es. La transición tras la moción de censura no está siendo fácil, e incluso podríamos tildar de ilegales ciertas posturas que ha adoptado el expresidente. Aparte de la bancaria, se nos ha negado el dominio de la web -ya recuperado- y las claves de las redes sociales de la Federación. Si no se nos facilitan, crearemos nuevas y empezaremos desde cero. Nos hemos encontrado con muchos obstáculos que pretendemos salvar cuanto antes.

De los 22 asambleístas, 21 votaron a favor de usted? parece que cuenta con respaldo.

En medio de la vorágine en la que incluso se celebró el 21 de diciembre una asamblea pese a la supuesta nulidad de la misma por la moción de censura presentada, toqué todas las puertas de clubes, organizadores y jueces para invitarles a asistir a la votación y, de paso, saber si contaba con el apoyo suficiente. De 45 asambleístas, contamos con 21 a favor y un voto en blanco; no es la mayoría absoluta, pero tener el apoyo de la gran parte de los clubes que representan al atletismo es primordial. Podemos hablar de que partimos con un respaldo muy, muy grande. La gente me votó porque querían un cambio y espero que también porque creen en mi proyecto.

¿Ahora, su hoja de ruta pasa por fidelizar a los incrédulos?

Claro. Ya tuve ese primer acercamiento con ellos, aun sabiendo que no iban a apoyar la moción de censura; eso fue duro. Les expuse mi proyecto y les dejé claro que venía a ayudar y a ponerme a disposición de una junta compuesta por varios clubes, y no solo por seis, donde cuatro eran del mismo. Me baso en el aperturismo y en tener una Junta con clubes afines y no tan cercanos a mí; que exista una voz discordante es positivo. Sé que hay personas que quieren estar pero no lo hacen por miedo al qué dirán.

¿Qué diferencias habrá en la FIAT con Jonathan Hernández Reyes al frente?

Vengo a mejorar esto porque creo que lo puedo hacer. Me he puesto al frente porque consideraba que era necesario un cambio. El atletismo tinerfeño se encontrará con mayor predisposición y una mayor dedicación por mi parte; aportaré tiempo, ganas e ilusión. Eso sí, llego a la Federación con un talante dialogante, aperturista y sin querer imponer. Tengo que reconocer que yo vengo de la montaña, del trail, y que el atletismo de pista me cuesta un poco más; sin embargo, no es algo que sea insalvable, me rodearé de un equipo lo suficientemente heterogéneo como para incluir a todas las disciplinas en el atletismo. Creo que el integrar a los trail-runners en el atletismo es fundamental para que exista un crecimiento bidireccional. Estoy seguro de que cumpliré con mi proyecto en los tres años que tengo de mandato; si no, yo daría un paso al costado.

En el plano deportivo le espera una temporada ilusionante. Una de las citas, el Campeonato Iberoamericano.

Sí. Es un buen argumento al que aferrarse. Mucha gente me ha dicho que empiezo por todo lo alto, y es verdad. El Iberoamericano nos abre un horizonte esperanzador; es una oportunidad que no podíamos dejar escapar como isla. Primero, nos servirá para darnos a conocer como destino y sede de primerísimo nivel; segundo, el tener a buena parte de las mejores selecciones internacionales en la previa de las Olimpiadas nos permitirá captar y, con suerte, aumentar el número de licencias.