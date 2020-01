Viaja a Huesca sin Malbasic ni Carlos Ruiz

Las entradas de Isma López y Nahuel Leiva y las salidas del sancionado Carlos Ruiz y de Filip Malbasic son las novedades en la convocatoria decidida por Rubén Baraja para el partido de Liga de este miércoles del Tenerife en el campo del Huesca (18:00).

Forman la lista Dani Hernández, Ignacio Otaño, Luis Pérez, Álex Muñoz, Iker Undaberrana, Alberto Jiménez, Luis Milla, José Naranjo, Dani Gómez, Suso Santana, Nahuel Leiva, Aitor Sanz, Isma López, Shaq Moore, Nikola Sipcic, Javi Alonso, Elliot Gómez y Jorge Padilla. Además de Carlos Ruiz y Malbasic, están descartados los lesionados Ortolá, Borja Lasso, Bermejo, Miérez y Shashoua. Por motivos técnicos se quedan en la Isla Mauro dos Santos y Robert Mazan.

Baraja se refirió al caso de Malbasic y aclaró que el delantero serbio no tiene molestias ni causa baja por su rendimiento en la reciente visita al Rayo Majadahonda. "Aquí no castigamos a nadie", apuntó el entrenador. "Tengo la posibilidad de elegir entre diferentes jugadores y hacemos una lista pensando en lo mejor para el partido ante el Huesca, independientemente de quién sea o de la edad que tenga. Me baso en los rendimientos y eso es capacidad más comportamiento, en el sentido del día a día, de rendir en los partidos... Ahí tenemos que tratar de elegir. Llevamos a los que pensamos que nos pueden dar mejor resultado", comentó Baraja.