Incertidumbre entre los equipos

Tal y como ha avanzado este diario, la Federación Canaria de Automovilismo (FCA) ha dado a conocer el borrador de las pruebas puntuables para los diversos campeonatos autonómicos convocados en 2020 y que será sometida a aprobación en la Asamblea General que se reunirá en el Hotel Silken el sábado 8 de febrero –10:00, primera convocatoria–, día en el que también se determinarán las normas, entre otros certámenes, del Campeonato de Rallyes de Asfalto, es decir, de la Champions del automovilismo deportivo en el Archipiélago, así como la designación del Juez Único.

"No puedo evitar trasladar mi preocupación con lo que está ocurriendo, y las pésimas consecuencias que nos acarrean a los equipos para planificar la próxima temporada", comentaba recientemente el destacado piloto grancanario José Mari Ponce, una de las figuras más emblemáticas del motor regional.

Y es que a un mes escaso de arrancar la competición "los responsables de decidir las normas del campeonato, fundamentalmente Federación Canaria de Automovilismo, no se han dignado a poner luz a esta fundamental cuestión, que siempre ha sido fuertemente criticada contra los anteriores responsables de la FCA por no consultar en tiempo y forma con los pilotos y no efectuar la asamblea que fije las reglas de nuestro deporte como muy tarde en noviembre. Sin embargo, con la actual FCA navegamos en este asunto clave también en la niebla más espesa, porque la encuesta que ha surgido en estos días estaría bien si se hubiese realizado en el plazo anteriormente comentado y, además, dirigida exclusivamente a los participantes con licencia en 2019", añade José Mari.

"Que no se olviden de que somos nosotros principalmente quienes soportamos económicamente este deporte, a las distintas federaciones y a los organizadores que convocan las pruebas", recuerda el mayor de los Ponce.

Y es que estar a solo un mes de la primera carrera "no sería en exceso preocupante de no pretender cambios sustanciales en los reglamentos y los vehículos autorizados a competir en los campeonatos, tal y como lo hacían hasta ahora. Nuevos planteamientos reflejados en esa encuesta, como pretender que algunos vehículos que no tengan homologación FIA o RFEA no opten a los campeonatos de Canarias y sí a una Copa, cuestiones que pueden parecer razonables pero que requieren un análisis que de forma rápida plantea muchas dudas", añade.

La clave

Para José Mari Ponce, "en primer lugar queda claro que esto solo busca cómo resolver lo acaecido con los R5 plus y los GT en el pasado fin de temporada, por culpa de un reglamento demasiado interpretativo y nada conciso, que no impide algo con tanto sentido común como es que todos aquellos vehículos con homologación en vigor no pueden competir en otro formato distinto a lo que esa ficha diga. Esto vale tanto para esos R5 plus como para los GT, que han participado como tal o como A2, a su conveniencia".

Ponce también se plantea que si opta por un doble campeonato "al finalizar un rallye o subida, ¿quién ha ganado la prueba, el que realizó el mejor tiempo general, o son dos ganadores distintos con sus clasificaciones y trofeos aparte correspondientes?; ¿quién de las dos modalidades gana el tramo cronometrado o quién hace récord?; ¿hay dos récords o dos ganadores según esté en campeonato o copa?; de hacerse por separado, ¿es una buena imagen que para el Campeonato de Canarias de rallye haya, por ejemplo, 15 inscritos y en la Copa más de 60, 80, o 100?; ¿cómo sería el orden de salida en un rallye?, ¿se mezclarían entre copa y campeonato o saldrían primero los participantes del campeonato y luego los de la copa?". Esta última cuestión la une con con la problemática de coches alcanzados y a la posibilidad que se abre de tener que dar más minutos entre unos y otros, cosa que alargaría aún más la duración de las pruebas.

La última reflexión de Ponce: "Decida lo que decida la FCA, sea bueno o malo para tal o cual equipo, lo que necesita este deporte es estabilidad reglamentaria por al menos tres años desde que se deciden normas nuevas, de lo contrario flaco favor nos harán a todos".

Por su parte, el jefe de filas del equipo Copi Sport, Fernando Copi Capdevila, se debate en qué hacer en una planificación que podría pasar por los cambios de monturas. "Si espero a febrero para saber a qué jugamos y, a partir de ahí, encargar la preparación de un vehículo competitivo, por ejemplo un Ford Fiesta R5, el preparador me lo podría suministrar como muy pronto en mayo, es decir, casi sin tiempo para participar en los dos rallyes más importantes de la temporada". Con todo, Copi ha puesto a la venta todo su material deportivo de la pasada temporada, tanto en asfalto, entre los que están los Porsche de rallyes y montaña; y de tierra, modalidad en la que parece que el Volkswagen Polo ya tiene nuevo dueño.