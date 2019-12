El Guancha no puede parar a un gran Tenerife C que basa su victoria en la velocidad

El delantero del Tenerife C eleva el balón por encima del meta Dani para hacer el 0-2.

Andrés Dévora

El Tenerife C fue muy superior a un Guancha que no pudo parar la velocidad y el buen juego en ataque del filial. Aunque el conjunto local trató de presionar mucho, no pudo con un equipo que basa su fútbol en la velocidad.

El partido quedó sentenciado en el primer tiempo. El Guancha se quedó con dos jugadores menos por la expulsiones de Chori y Ernesto. Además falló un penalti.