Tanaya Atkinson: "Cualquier jugadora de este equipo puede ejercer de líder "

Con 22,13 puntos, Tanaya Atkinson (1996) fue el curso pasado la máxima anotadora de la Liga Femenina 2. Líder en ataque del Clarinos Ciudad de los Adelantados al que también aportó por encuentro en la fase regular 5,3 rebotes, 1,7 asistencias, 1,6 robos y seis faltas recibidas (la mejor del Grupo B) para 21,1 de valoración. Solo una lesión en un tobillo nada más empezar la fase de ascenso le impidió mantener sus números en el momento crucial de la temporada. La de Connecticut se apresta a cumplir su segunda campaña en el cuadro morado. Entre ceja y ceja, el desquitarse de aquel epílogo de finales de abril, y a la vez demostrar que también puede rendir a un notable nivel en la máxima categoría del basket español.

¿Supone un reto para usted el poder jugar en la máxima categoría española?

Sí, por supuesto. Sé que el cambio de categoría es grande en todos los aspectos, sobre todo en el físico y en la fuerza de las rivales, pero estoy preparada para afrontarla.

¿Con más ganas si cabe tras no haber podido jugar apenas la fase de ascenso?

Es verdad que en la parte más importante de la temporada no pude ayudar al equipo por culpa de los dolores en mi tobillo; lo intenté pero no me fue posible. En el resto del año creo que fui importante para el equipo y que colaboré a llegar hasta donde era necesario, por lo que ahora me gustaría volver a hacerlo gracias a mi esfuerzo.

Este cambio de categoría supondrá también para usted un cambio de posición o se desenvolverá indistintamente en el dos y en el tres?

Definitivamente estoy más cómoda en el dos. Sé que tengo que mejorar en algunas situaciones de tiro para tener más confianza en él, y también en poner al balón en el suelo. Estoy trabajando para ello por lo que me encantaría jugar más en el dos y no en el tres.

¿Es factible ver a Tanaya Atkinson entre las máximas anotadoras de la Liga DIA 2019/20?

Es posible, sí, pero es algo que no me preocupa. Sé que mis compañeras juegan para que yo anote y se generen situaciones en las que yo me sienta cómoda, pero a la vez tengo claro que debo hacerlo que el equipo necesite, defendiendo, asistiendo y haciendo de todo un poco.

Independientemente de los puntos que haga, ¿se ve capacitada para ejercer de líder espiritual del equipo?

Cualquiera de las jugadoras de la plantilla puede ejercer de líder en el partido que sea, no tengo por qué ser yo; se ha fichado bien y estamos preparados. No me importaría, pero ahora mismo quizá me produzca algo más de presión; ahora todo mi trabajo se centra en ayudar a las nuevas.

Todavía con 23 años, ¿este debut en la Liga DIA le puede servir a Tanaya Atkinson como trampolín hacia otro conjunto de mayor nivel en España, en alguna liga europea más potente e incluso para la WNBA?

Para mí competir en la Liga DIA es ya una oportunidad. No me voy a poner a pensar en todo eso que pudiera venir, sino lo que me importa es poder competir contra mejores conjuntos y conocer un poco más la competición. Cualquier cosa que venga sería bienvenida, pero ahora mismo estoy centrada en el Clarinos.

¿Qué sensaciones le da el equipo en estas primeras semanas de trabajo? ¿Realmente hay mimbres para luchar por algo más que no sea la permanencia?

Todavía estamos conociéndonos, pero se ve que tenemos un buen grupo. La competición es la que nos marcará lo que podremos hacer, pero si seguimos trabajando bien en pretemporada tal vez podamos alcanzar algunas metas importantes.