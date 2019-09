Luis Pérez: "Hay que defender la idea de juego"

Luis Pérez lo tiene claro. El tropiezo sufrido ante la Ponferradina no puede provocar dudas en la filosofía de juego que viene implementando en el Tenerife desde la pretemporada Aritz López Garai. "Nuestra idea hay que mantenerla. El otro día no estábamos a gusto, el balón iba forzado, llegábamos tarde... No siempre podremos tener el balón, eso está claro. Pero la idea debe ser la misma", comenta transmitiendo seguridad.

Otra cosa es que se "analicen los errores cometidos" en El Toralín, donde " ellos hicieron su juego, no ganábamos duelo y se las llevaban todas". No obstante, el lateral blanquiazul restringe esa sensación a la segunda parte porque antes del descanso "ellos no llegaron y teníamos el partido donde queríamos, haciéndoles daño, a pesar del 1-0". Fue el segundo tanto berciano el que provocó el descontrol. "El 2-0 nos hizo daño a nosotros. Fue un rebote y luego todo empeoró. Pero tenemos que dejar a un lado el resultado, teniendo presentes los errores para no volver a cometerlos".

En esa intención de pasar página, Pérez afronta "con ilusión y ganas de que llegue el fin de semana" estos días anteriores al derbi, que es "un partido diferente y una motivación extra para el jugador porque sabemos cómo se vive aquí y la importancia que se le da a una victoria contra la UD Las Palmas".

Beneficiado por la fórmula López Garai, el lateral derecho blanquiazul se siente cómodo porque le ayuda "participar mucho" en el juego. "Me gusta proyectarme en ataque y asociarme y como jugamos bastante por banda, pues creo que me viene bien", concluye.