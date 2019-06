Nico Richotti no seguirá en el Iberostar Tenerife la próxima temporada

El Iberostar Tenerife ha hecho efectiva la desvinculación del hasta ahora capitaN Nico Richotti que no seguirá en el club la próxima temporada.

Tal y como adelantó la Cadena Cope, el entrenador Txus Vidorreta había comunicado a la entidad su intención de no contar con el jugador con el que no tenía la suficiente confianza y ya en la anterior temporada su participación no ha sido la esperada.

Con Nico Richotti se va una historia importante del Iberostar Tenerife en su última etapa ya que ha sido campeón de la Liga de Campeones, campeón de la Intercontinental y varios trofeos importantes más para este jugador.

Pero Richotti no será el último en abandonar el club lagunero. Javier Beirán podría seguir el mismo camino después de que jugador y club no se hayan puesto de acuerdo en el aspecto económico.

Beirán, según cuentan fuentes cercanas a la entidad, solicitó una mejora en su sueldo y el club, en principio, no ha aceptado dicha propuesta.

El herbalife Gran canaria, en el caso de no llegar a un acuerdo, podría ser su destino.

El CB Canarias retirará el dorsal de Richotti del roster y su camiseta, como reconocimiento a su trayectoria. En su web, el club "agradece de manera sincera la dedicación, profesionalidad y compromiso de Nico, que ha cumplido una etapa histórica con la camiseta canarista".

El club le ha ofrecido la posibilidad de incorporarse a su organigrama de trabajo en un futuro.