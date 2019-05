Luis Milla: "Se tiene que notar nuestra necesidad"

Luis Milla, uno de los hombres fuertes en el vestuario del CD Tenerife, apeló a la fortaleza del grupo "para levantarse" antes del partido contra el Oviedo, "en el que nos va la vida". El mediocentro madrileño es consciente de "lo importante que es ganar, vital para acercarnos a un objetivos que se nos ha complicado más de lo previsto".

No obstante, quiso romper una lanza en favor de sus compañeros al defender que son "conscientes desde hace tiempo de la situación" en la que están, sobre todo "después de las derrotas ante el Granada y el Elche, que lo han complicado todo aún más". Aún así, propuso "no pensar ahora en qué nos hemos equivocado porque no vale de nada".

Uno de los pocos jugadores que ha ofrecido un rendimiento más que aceptable en el presente curso quiso recordar que el Tenerife depende de sí mismo para certificar la permanencia en Segunda. "Debemos dar nuestra mejor versión, que la hemos visto pocas veces esta temporada, y la tenemos que ver el domingo para salvar la temporada", comentó Milla solicitando también la ayuda de la afición para ello. "Cuando el Heliodoro empuja es mucho más fácil. Este año no estamos consiguiendo que se nos escapen puntos, pero la gente está de diez. Nos toca a nosotros intentar engancharles desde el primer momento, que vibren y empujen", indicó sin querer entrar a valorar la manifestación que realizarán algunas peñas antes del partido porque "no nos incumbe".

Milla también se refirió a Luis César Sampedro, cuya llegada tras la destitución de José Luis Oltra se produjo "un poco rápido", ya que no había tiempo antes del partido del Elche. "Quiso empaparnos de su idea pero tuvo pocos días y mucho trabajo. No nos salió el partido que queríamos, pero esta semana es más larga y ojalá se vea el equipo que quiere él. No vale de nada que la idea en los entrenamientos sea buena si luego los partidos no salen", dijo.