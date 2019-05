Su nivel deportivo y su comportamiento fuera de las pistas obraron el galardón

Un galardón que premia una trayectoria dentro y fuera de las canchas. El trabajo y el comportamiento del aurinegro Javi Beirán fueron recompensados ayer, en Madrid, con el Premio Endesa 2019, una gratificación que han recibido jugadores de la talla del tinerfeño Sergio Chacho Rodríguez, Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro o, el pasado año, el actual jugador de la NBA Luka Doncic.

Amén del propio protagonista -profeta en su tierra-, al acto asistieron el presidente del Iberostar Tenerife, Félix Hernández; el presidente de la ACB, Antonio Martín; y el Consejero Delegado de Endesa, José Bogas.

En la sede de Endesa en la capital de España, se reconoció al jugador de la competición doméstica "que mejor sabe aprovechar la energía para sacar el máximo partido, combinando los valores de actitud, liderazgo, eficacia, generosidad y entrega", explicaron desde la misma organización.

El mejor jugador español de la ACB -a falta de una jornada para la conclusión de la Liga regular- afirmó que "es un premio" que le hace "mucha ilusión recibir. Es un reconocimiento a toda la temporada, no solo a nivel de números, sino también por los valores que intento transmitir en mi vida y en el deporte. Es una doble satisfacción", comenzó indicando Beirán en Radio Nacional de España.

Javi, que en el día de hoy celebra 32 primaveras, superó el bache de su grave lesión de rodilla para volver a rayar a gran nivel tanto en su club como en la selección española -debutó el pasado 2018-. "Pasé muy malos momentos, pero no los cambio por nada del mundo porque me hicieron más fuerte. Me han hecho ver que mis límites no estaban donde yo creía, sino más altos. Soy mejor jugador que hace dos años, cuando pensaba que estaba en mi mejor momento", argumentó.

El exterior canarista entiende que su entidad está "haciendo una buena temporada", a la que solo le resta "un partido" -ganar al Montakit Fuenlabrada aseguraría la participación del Canarias en los playoffs por el título- para que sea "muy buena. Si hacemos bien las cosas, conseguiremos estar en todos los objetivos que nos habíamos marcado. Algunos los hemos superado con creces".

Aunque haber debutado con la selección fue "lo más importante", a Beirán le "encantaría que la temporada" empezase "antes" o acabase "más tarde. Ojalá vuelva a tener la oportunidad de estar con España. Sé que es muy difícil, que faltan muchos jugadores que no estuvieron en las ventanas, pero creo que hay hueco para que algún jugador más luche por estar en el Mundial de China".