David Amaral emprende una nueva era

"El Granadilla será visto como un equipo aspirante", refrendó

Volverá a ser técnico del representativo blanquiazul, en esta ocasión, del femenino. David Amaral (Arico, 12/10/1958), tal y como se oficializó el pasado lunes, ocupará el banquillo de la UDG. Tenerife Egatesa en la próxima campaña con el objetivo de "ayudar" sin imponerse "presión de inicio" en un club que los demás verán como "rival a batir", comentó en la puesta de largo llevada a cabo en la sede santacrucera de Cajasiete, entidad bancaria patrocinadora del club sureño, y que, además, contó con la presencia y declaraciones del presidente Sergio Batista.

"Es un día especial. Más allá de la amistad que me une con Sergio (Batista) y Julio Luis (Pérez), el convertirme en técnico del Egatesa ha sido un tema de convencimiento. Me plantearon el proyecto, lo asimilé y, al final, me terminó gustando. Este es un club que cumple con lo que se debe hacer; dando buena imagen, cumpliendo con las futbolistas y, en lo deportivo, alcanzando cotas impensables", empezó diciendo David en su alocución inicial.

El entrenador ariquense, después de dirigir 13 proyectos en el fútbol masculino -el último en la temporada 2013/14 en lan SD Huesca-, debutará en un banquillo de féminas con el único objetivo de "ayudar. Puedo aportar mis ideas y conocimientos. Espero y deseo, como dicta el lema del club, que todos rememos en la misma dirección para ir cumpliendo objetivos que se haya trazado el club. La presión me la meto yo. Admiro lo que se ha hecho, pero mi camino será diferente; ni peor ni mejor, diferente", comentó.

Lejos de querer ponerse un objetivo demasiado ambicioso en su próximo reto, aseveró que, por las cotas alcanzadas en las últimas campañas, los demás equipos "verán al Granadilla como un equipo aspirante", premisa que tiene sus cosas "buenas y malas", esclareció David Amaral.

Del mismo modo, el preparador tinerfeño habló de la importancia del resultado, por encima del juego que se realice: "Para llegar al resultado hay que hacer cosas. Lo primordial es el trabajo, la ilusión, la disponibilidad, el acierto, etcétera. Todas las formas son respetables, cualquiera de ellas, si no ganas, se cae; hay que buscar una mezcla en la que busques el resultado, pero en el que la gente también vea algo", indicó.

Por último, habló de que "si hay dos mirlos blancos" que fichar, le darán más empaque y aumentarán la competitividad en el equipo.

El presidente del UDGT, Sergio Batista, introdujo la rueda de prensa del nuevo técnico blanquiazul aclarando la situación que produjo la salida de Pier del banquillo blanquiazul. "Aquí no se improvisa nada. Hemos cumplido con nuestra palabra. Ha sido una decisión correcta", dijo Sergio.

Con respecto a los entresijos de la negociación con Amaral, esclareció que "no fue fácil. Me consta que tenía ofertas de clubes de la península para volver a integrarse en el fútbol masculino; no fue fácil la decisión para él. Entre las hijas, yo y el proyecto lo logramos convencer", dijo el presidente.

Pese a la contratación del entrenador con más solera de la historia del club, Batista niega que eso sea motivo para pensar en más allá de la permanencia: "Es un lujo estar en Primera. No podemos permitirnos el lujo de perder la categoría".

Por último, refrendó lo expuesto en este diario: "La plantilla está renovada en su totalidad. Estamos a la espera de que aparezcan dos jugadoras top".

"No podemos permitirnos el lujo de perder la categoría"