"Un trabajo defensivo de categoría"

"He felicitado a los jugadores por lo bien que han llevado adelante el plan" "No esperaba que el Virtus ganara con tanta facilidad" "Mañana se puede terminar de cerrar el círculo", dijo Vidorreta

Autor de 14 puntos y haciendo mucho daño desde el poste bajo, Javi Beirán, admitió que si bien el Canarias "arrancó algo nervioso", el "muy buen segundo cuarto defensivo, en el que solo anotaron seis puntos" permitió que los canaristas se activaran. "Comenzamos a jugar mejor en ataque y a compartir el balón ante defensas que no esperábamos, y al final les hemos dejado en solo 54 puntos, y en cuatro a su máximo anotador. Hicimos un gran trabajo", señaló el madrileño. Por su parte, Rodrigo San Miguel también reconoció que a los laguneros les "costó arrancar por el gran nivel físico" del Antwerp. "Nos costó ponernos a su nivel, pero luego cambiamos el ritmo, haciendo un trabajo muy serio tras el descanso. La defensa ha sido clave, ya que sus jugadores claves no se han sentido nada cómodos", expresó el zaragozano.

Satisfacción comedida, pese al importante logro alcanzado, la de Txus Vidorreta, tras la victoria de los suyos. "Estamos muy contentos de jugar nuestra segunda final y además haberlo logrado ante un rival como el Antwerp, que estaba aquí por méritos propios, tal y como ha demostrado en los 12 primeros minutos, en los que nos puso las cosas muy complicadas y en medio de una atmósfera increíble", comentaba el técnico en una primera valoración sobre un duelo que no arrancó bien para los canaristas. "Nos ha costado entrar en él, pero estoy muy satisfecho del trabajo global. No teníamos claras las ideas en el cinco contra cinco, y luego estaban anotando con relativa facilidad. Eso cambió en el segundo periodo, cuando solo pudieron hacer seis puntos, lo que nos permitió irnos cinco arriba al descanso para, finalmente, manejar bien las diferencias, con mucho acierto de Beirán y luego de Brussino, pero con un trabajo colectivo defensivo fuera de categoría. Al final le costaba encontrar las opciones hasta para tocar aro", expuso igualmente el bilbaíno.

"He felicitado a los jugadores por lo bien que han llevado adelante el plan, después de lo mal que se han puesto las cosas de entrada", dijo también el entrenador del Iberostar, que en el plano individual también valoró a "Gillet, que nos ha mantenido cuando peor estábamos", así como "el trabajo de Rodri sobre Paris Lee en defensa, que ha sido extraordinario. Además encontramos a los jugadores que más estaban para ayudarnos, como por ejemplo Petit, que ha sido muy importante", comentó sobre la aportación del senegalés. Cuestionado por esos minutos iniciales de dificultad, Vidorreta consideró clave que "siendo ellos muy duros en la defensa de juego sin balón, era necesario limpiar el juego, ponernos a su altura y que los árbitros vieran esos contactos que yo consideraba ilegales. Ahí el equipo ha demostrado veteranía y ha sabido sufrir para ponernos cinco puntos arriba muy rápidamente", valoró.

Sobre el partido de mañana, Vidorreta se mostró "sorprendido" por la clara victoria de la Virtus. "No esperaba que ganara con tanta facilidad, sobre todo cuando el Brose había sido capaz de eliminar al anterior campeón, el AEK. He visto que han defendido muy bien, usando perfectamente las manos y robando muchos balones. Cuentan con jugadores extraordinarios en el uno contra uno, muchos americanos con gran capacidad anotadora y, luego, en el juego interior tanto Moreira como Kravic también poseen calidad. Será un encuentro muy complicado, como no puede ser de otra manera. Creo que será un partidazo", dijo Txus sobre los de Djordjevic, dentro de su deseo de lograr el triunfo y alargar así más de tres años, "en los que nos está saliendo todo perfecto. Mañana por la tarde el círculo puede terminar de cerrarse", aseveró.

Joesaar, el descarte

Como parecía más previsible a tenor de lo sucedido en los últimos encuentros de la ACB, el descartado por Txus Vidorreta fue el estonio Janari Joesaar. El beneficiado en esta convocatoria fue Davin White, cuya aportación tampoco fue muy brillante. La lista de 12 será la misma para la final.

Sesión de 'almuerzo'

Haber ganado la segunda final hará que el Iberostar Tenerife tenga hoy disponible pista en el último turno, lo que le llevará a ejercitarse en el Sportpaleis a partir de las 14:30 horas y hasta las cuatro de la tarde. Anoche Vidorreta no sabía si almorzar muy temprano o aguardar casi hasta la merienda para comer. Para mañana los isleños también tienen reservada pista a las 12:00, cuando la final se jugará a las 18:00

Entrega de galardones

Hoy la agenda de compromisos para el Iberostar incluye también el acto oficial en el que se elegirá a los mejores jugadores y técnico de la competición. Con el cuadro lagunero en la final parece lógico que algún de sus integrantes se encuentre entre los afortunados,

400.000 garantizados

Disputar la final de esta Basketball Champions League asegura al Iberostar Tenerife embolsarse un total de 400.000 euros, los destinados por la organización al segundo clasificado. En caso de alzarse con el título el botín subiría hasta el millón de euros.

"Un trabajo defensivo de categoría"