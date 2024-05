Más de la mitad del profesorado que opta al concurso de méritos en Canarias es peninsular

Los sindicatos canarios del ámbito educativo muestran su preocupación por la alta presencia de profesorado de fuera del Archipiélago que ha obtenido plaza en el concurso de méritos del proceso de estabilización extraordinario, y que suponen casi el 53% de los participantes. En total, se ofertan 3.874 plazas para el concurso de méritos, mientras que el concurso oposición, que se celebrará el próximo mes de junio, cuenta con 1.145 plazas.

Gerardo Rodríguez, representante del STEC-IC, lamenta que con los estos dos procesos puestos en marcha Canarias no se va a lograr reducir la tasa de interinidad en el sector educativo, aunque hace claras distinciones entre los procedimientos. «Entendemos que las oposiciones no plantean muchos riesgos, al ser una vía voluntaria y no obligatoria», explica Rodríguez, quien se muestra de acuerdo con la nueva orden del 9 de agosto de 2021, que «da más estabilidad, ya que el profesorado se encuentra dividido en tres grupos: los que tienen más de cinco años de antigüedad, los que tienen menos de cinco años y los que no tienen ninguna antigüedad, y en función de eso, las oposiciones afectan más o menos, y solo en el último de los grupos, los profesores se ordenan según la nota de estas pruebas». En cambio, añade, el concurso de estabilización por méritos sí le causa preocupación puesto que ya de manera provisional el 53% de los participantes proviene de la Península.

La coordinadora general de Insucan, Evelyn Díaz, se muestra totalmente en contra de este sistema que va a beneficiar al profesorado de fuera de las Islas y por eso asegura que no les temblará el pulso si tienen que impugnar estos procesos de estabilización, y todo dependerá de la próxima sentencia que emita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previsiblemente el próximo mes de junio, y que venga a afear el abuso de la temporalidad que dentro del sector, y sobre todo en el caso de Canarias, donde ronda el 30%. «Creemos que el baremo establecido no ha sido el correcto desde el comienzo del proceso», lamenta la representante, quien recuerda que el resto de formaciones con representación en el sector educativo canario, si bien no estuvieron presentes como tal en los procesos de negociación nacionales, sí conocían a la perfección las bases que se estaban negociando.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, celebra que la fase de oposición se haya simplificado respecto a las oposiciones ordinarias y que, en lugar de dos pruebas eliminatorias, exista una sola dividida en dos partes no eliminatorias. «Cabe esperar que los resultados para el profesorado interino de Canarias sean mejores que los provisionales del concurso de méritos», aventura y aprovecha para reconocer que «el diseño estatal de la estabilización no fue el adecuado» ya que «se debería haber estabilizado a personas, no las plazas», tal y como también sostiene Insucan. En este sentido, recuerda que Canarias decidió descolgarse del calendario estatal, una decisión que, «en parte, ha permitido mitigar los resultados, que de lo contrario habrían sido aún peores».

El secretario general de la Federación de Educación de CCOO, José Ramón Barroso, afirma que el real decreto que introdujo el sistema de concurso de méritos en el ámbito educativo fijaba unos «criterios nefastos para las comunidades autónomas al no tener en cuenta a las personas sino las plazas», y por eso no aprobaron la oferta de empleo público. CCOO defendió otros sistemas de estabilización, como el propio concurso-oposición simplificado o un concurso de méritos que permitiera establecer las bases desde Canarias, igual que se hace en otros sectores como Sanidad o Administración general y local. «Ahora, teniendo en cuenta la circunstancia que se plantea, hemos solicitado ya una reunión de urgencia con la Consejería de Educación para poder tratar posibles soluciones para todo nuestro profesorado que se vea afectado por una posible perdida de empleo tras el procedimiento», dice.

