La Liga Junior, el campeonato pionero en España que ha cambiado la cara al fútbol femenino de Tenerife

Surgió como una de las numerosas iniciativas enmarcadas en el Programa Talento Femenino y, casi de la nada, se ha convertido en la guinda del proyecto. La Liga Junior femenina, impulsada por la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT), es una competición pionera en España que está marcando un antes y un después en el fútbol formativo de la provincia. Hasta 9 equipos participan en la primera edición y en la Federación se preparan para el auténtico salto que se producirá el próximo curso, en donde se podría rozar la veintena de participantes. Los datos hablan por sí solos. Por ahora, un 20% más de licencias femeninas totales (1.133 por las 902 de la temporada anterior) y un notable incremento de alrededor del 50% en la categoría Infantil, la más beneficiada por el cambio.

El tremendo impulso que experimenta el fútbol de féminas en la provincia tiene nombre y apellidos. Se trata de Santi Lemus, responsable del área femenina de la FIFT y director del Programa Talento Femenino. Lemus se consolidó tras varias temporadas la UD Llamoro (en ese momento vinculada a la UD Las Palmas) antes de entrenar al filial del ahora denominado Costa Adeje. Tras su salida del cuadro blanquiazul, el tinerfeño aceptó la propuesta de Morales Mansito, presidente de la Federación, para llevar a cabo las importantes modificaciones que necesitaba la parcela que ahora comanda exitosamente.

Lemus reconoce orgulloso que en el ente federativo no esperaban que la competición funcionara tan bien desde la primera temporada. “Es maravilloso, estamos muy contentos”, afirma orgulloso, pero responsabilizado con el trabajo que viene por delante. La Liga Senior, no obstante, es solo la punta del iceberg de Talento, que engloba muchas más iniciativas.

“Hay mil cosas que no salen, que no se saben. El fomento del fútbol es absolutamente general. Empezamos desde los cinco años con el Programa Playmaker, que cada vez es más demandado. Hay incluso lista de espera. Se trata de una dinámica de entrenamiento de fútbol sala en la que se promueve la actividad física con motivos de Disney. Está funcionando muy bien”, explica Lemus antes de poner el foco en el futuro próximo. “El año que viene queremos hacer actividades conjuntas entre fútbol sala y fútbol 8. Separarlas en edades de alevín e infantil, en donde todavía juegan en fútbol mixto, y que jueguen juntas por zonas vistiendo la camiseta de la selección, que es un aliciente más para ellas”.

Talento es el fondo, pero el éxito de la Junior acapara todas las miradas. “Si todo sale bien, la próxima temporada habrá entre 16 y 18 equipos. Eso es un éxito”, expone el responsable. La idea del ente federativo es la de que las niñas puedan conozcan el fútbol desde pequeñas en el colegio y que puedan jugar hasta los 12 años. Ya en edad infantil, pueden apostar por la Liga Junior. Antiguamente había un problema, que las niñas de 13 o 14 años pasaban a jugar, directamente, con chicas en edad senior. Ahora ya no pasa. La franja de edad va desde los 13 hasta los 17, pero es que “más del 50% de las fichas federativas son de niñas que nunca habían jugado”. Se trata de chicas que, “si no fuera por esta competición, no estarían jugando al fútbol”. El único escenario posible que tenían antes era jugar con niños de 13 años o jugar en categoría absoluta con mujeres, que era algo a lo que tampoco se atrevían dadas las diferencias.

Santi Lemus, responsable del fútbol femenino en la Federación Tinerfeña / El Día

“Ahora ya pueden. Además, la filosofía de la Liga es, actualmente, totalmente formativa. Con lo cual, estamos captando niñas nuevas y tratando de que las que vienen por abajo apuesten por la competición. Niñas que con 13 o 14 años puedan jugar con otras en edad adulta hay pocas, muy pocas. Cerca del 97% por ciento de las jugadoras abandonaba el fútbol cuando superaban la categoría de Infantil. Imagina a una niña que juega con chicos desde benjamines: no les hacen caso, no entrenan como deben porque son una minoría en un grupo grande y no hay herramientas, llegan a Infantil con un nivel muy bajo porque no han trabajado bien y el siguiente paso es seguir jugando con chicos cuando la diferencia es cada vez mayor, o jugar con mujeres que sí tienen mucho nivel. Se avergonzaban o se aburrían y abandonaban”, lamenta Lemus.

En el fútbol mixto, consideran en la Federación, “están desplazadas y un poco aisladas”. Cuando están juntas el nivel se iguala y trabajan mucho mejor. Aprenden más. No tienen miedo a fallar.

La Senior, mientras, no solo cambia por completo el panorama femenino en Santa Cruz de Tenerife, sino que también supone una novedad en el marco nacional. Esta categoría no existe en España. “Hay comunidades en las que han agrupado categorías, pero no tienen una liga como esta. Se trata de una competición pionera en España. De hecho, la idea de la competición era preparar un proyecto para que las niñas alevines e infantiles con las que ya trabajamos tuvieran un torneo preparado para dar el salto la próxima temporada. ¿Qué ha pasado este año? Que las licencias han aumentado un 50% al llegar muchas niñas que no estaban jugando a fútbol”, relata el dirigente del área femenina de la FIFT.

Y es que, detrás de todos los cambios que ha implementado la FIFT hay algo tan básico como la igualdad. El fútbol masculino está perfectamente estructurado. El niño pasa por todas las etapas y llega hasta juvenil. Con 18 años puede decidir. Tiene una estructura y una metodología perfecta. “La niña no, en niñas había un desastre. La que tenía muchas condiciones y mucha valentía para aguantar contra todo, seguía. La que no, se marchaba. Se trata de igualdad de oportunidades. Había muchas niñas que, para seguir practicando deporte, se marchaban al voleibol o al baloncesto”, apunta Lemus.

El trabajo de captación desde la infancia es determinante. Enganchar al balompié a las más jóvenes garantiza resultados, pero detrás se cuenta, además, con el enorme impulso del reciente éxito de la selección española de fútbol femenino, actual campeona del mundo y de la Liga de Naciones y gran favorita para el oro olímpico en los Juegos de París 2024. “Es clave. Es el 80% de nuestra captación. Que las niñas encuentren referentes, que vean fútbol femenino por la televisión, que se le entregue el Balón de Oro a una mujer, que se hable en los medios... gracias a esas cosas es mucho más fácil que proyectos como este funcione”, concluye del dirigente.