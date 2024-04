Un caso único en el fútbol español: "Nunca nos pusimos techo y tampoco lo haremos ahora"

Cuartos y a tres jornadas del final, ¿lo habría firmado cuando empezó la temporada?

Estamos donde queríamos estar a estas alturas. Faltan tres jornadas y estamos muy contentos, a la vez que ilusionados con el final de la temporada.

Había advertido usted de que el partido contra el Talavera no era definitivo, pero sí fue decisivo para consolidarse cuartos.

Sabíamos que iba a ser decisivo, no definitivo. Fue decisivo para eliminar al Talavera como rival directo y los resultados que se dieron para Guadalajara e Illescas hacen que también se queden lejos. Sigue en la pelea el Unión Adarve. Así que nos toca persistir, al menos para ganar un partido más. Creo que con 53 puntos podemos amarrar nuestra presencia con los mejores.

El playoff lo tienen al alcance de la mano. Con un calendario teóricamente asequible, ¿cree que lo peor ya pasó?

La propia competición nos ha enseñado durante toda la temporada que cualquier rival puede complicarte la vida; y lo mismo al revés, porque ya hemos demostrado que somos capaces de ganarle a cualquiera. Evidentemente hay equipos arriba como la Segoviana que aún tenemos que recibir y a lo mejor hasta es bueno que así sea: será una oportunidad para recortarles. Pero ahora mismo pensamos solo en el Cacereño y en la opción que tenemos de asegurar el playoff. He escuchado mucho durante esta semana que «casi lo tenemos», pero a mí el casi no me vale. En deporte se consiguen las cosas, o no se consiguen. El casi no te vale para nada.

¿Y cómo está el equipo?¿En todas las facetas entero y bien para enfilar lo que falta?

Bien, nosotros no buscamos picos de forma. Trabajamos de hacer un trabajo lineal, estar siempre a un 80 o 90% de nuestras posibilidades. Ycreo que el nivel del equipo ha sido así, lineal, muy regular. Hemos sumado continuamente, por eso hemos estado prácticamente toda la temporada en puestos de privilegio. Sí que tuvimos un par de partidos donde encajamos más goles de la cantera;y como nos cuesta tanto materializar, pues sí que se dieron dos o tres resultados negativos. Pero el equipo está bien, entero, con mucha ilusión y con la ambición de certificar su presencia en la fase de ascenso. Apartir de ahí, si lo logramos, pues que sea en la mejor posición posible.

Hablaba antes de la importancia de los puntos contra el Talavera. Relevantes también para corroborar la comunión con la grada porque el lleno fue total en el Municipal de El Paso.

Absolutamente. Estamos encantados con nuestra gente desde el primer partido. Creo que hemos llevado una muy buena temporada con la bandera de la humildad, del respeto a los rivales y a nosotros mismos. Eso nos lo ha dado también nuestra gente. Estamos encantados de que ellos estén orgullosos;lo que están disfrutando, se lo merecen. Somos el club de El Paso, sus embajadores, y de algún modo la actitud y el compromiso de los jugadores, que son los grandes protagonistas, está siendo encomiable de principio a fin. Por todo eso, el Club Atlético Paso está donde está.

Y una vez estén en el playoff, si lo consiguen, supongo que soñar es gratis. Con lo difícil que es hacerles un gol, ¿ve aspirante a todo al Paso en una fase de ascenso?

Sí, por supuesto, pero ahora mismo solo tenemos la cabeza en el Cacereño y en los puntos que nos den el playoff matemático. Si lo logramos, obviamente no nos ponemos techo. No lo hemos puesto en ningún momento de esta temporada. Queríamos calibrar cómo era el grupo, qué nivel teníamos en el contexto de la competición... y el equipo ha sabido siempre estar con los mejores. Desde nuestras señas de identidad y nuestro fútbol, vamos a intentar lo máximo.

Ysigue siendo una paradoja que, siendo ustedes el equipo menos goleador del grupo (solo 24 goles), hayan logrado ponerse cuartos.

Ese dato no me gusta, es obvio, aunque es verdad que el gol nos costaba mucho más antes.En la segunda vuelta sí estamos siendo más solventes y generando más. El dato que me gusta es el otro, el número de porterías a cero, que es una auténtica barbaridad y algo muy difícil de conseguir. Eso es lo que nos está dando esa clasificación que aún queremos mejorar.

Y desde la ambición del proyecto, ¿no pensaron en hacer algún refuerzo en enero para mejorar su capacidad ofensiva?

Desde que estoy aquí, que llegué hace un año y tres meses, el proyecto del Paso no ha hecho sino crecer. Yeso que el presupuesto de esta temporada es menor que el de la anterior. Con nuestras herramientas y nuestras armas, estamos sabiendo competir y progresar. Respecto al fichaje, es posible que pudimos hacerlo, pero preferí no romper el grupo que ya había. Es cierto que nos debilitó la salida de Dawda al filial del Tenerife, y el fichaje para cubrir su baja fue el único movimiento que decidimos hacer. No me arrepiento de esa decisión.