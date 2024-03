Tomy López: "Jugar el playoff es un regalo para el club y para la afición"

De la cancha al palco. Tomy López vivió como jugador la etapa dorada del Cisneros Alter. Casi tres décadas después, repite la experiencia en la máxima categoría desde el cargo de presidente. Ahora, con el aliciente de participar en el ‘playoff’ por el título.

Llega el momento de disputar las eliminatorias por el título de la Superliga. Este sábado, primer partido de la serie de los cuartos de final ante el Río Duero (18:00). ¿Cómo se lo toman?

Esto es un regalo para el club y para la afición. El objetivo era salvar la categoría y se consiguió hace semanas. Es un alegrón. Y como se suele decir, soñar es gratis.

¿Qué ambiente espera en el pabellón del Colegio Cisneros?

Esperamos que se llene. Pero la fecha no es la mejor. Intentamos sacar el partido del Colegio, pero coincide con el playoff del Haris en casa, que es otro de los alicientes del voleibol en Tenerife. Además, estamos hablando del primer sábado de Semana Santa. Con todo esto, optamos por quedarnos en nuestro pabellón en esta primera eliminatoria. Si damos la sorpresa y seguimos adelante, buscaremos un recinto mayor.

Se enfrentan a un rival al que ya derrotaron en Tenerife y con el que perdieron en Soria en la fase regular. ¿Será igualado?

A priori, su plantilla es superior a la nuestra. El hecho de haber ganado el partido aquí, tampoco se ajusta a la realidad. El Cisneros ha demostrado que es capaz de hacerle frente a cualquiera, pero ellos son favoritos. El encuentro de Soria tampoco fue significativo, porque nuestra posición en la tabla no iba a cambiar e hicimos muchas pruebas. Ellos son favoritos, pero eso no quiere decir que no vayamos a tener opciones.

Si se lo dicen en septiembre...

No lo hubiéramos creído. Teníamos mucha incertidumbre. Cuando ascendimos a la Superliga, en mayo, ni siquiera tuvimos claro que fuéramos a aceptar el salto a la nueva categoría porque tuvimos problemas. Además, llegamos tarde al mercado de fichajes y no cerramos el presupuesto. En agosto habríamos firmado acabar en la novena posición de la tabla, escapándonos de bajar sí o sí.

Pero ha salido todo bien.

Teníamos una base importante de la casa, un buen grupo de trabajo y un ambiente ideal. Gente muy implicada. A partir de ahí, introdujimos refuerzos, pero no solo a nivel de voleibol, sino de capacidad de trabajo, de ánimo... El cuerpo técnico ha sabido sacarle partido.

¿Le parece que será más difícil darle continuidad?

Pudimos haberlo hecho de otra manera, buscando el ascenso a base de fichajes. Pero quisimos ir desarrollando un proyecto para dar el salto cuando correspondiera.

¿Se piensa en la 2024/25?

Cuando aseguramos la permanencia, empezamos a pensar en el futuro. Esto es como la Fórmula 1: trabajas en el coche que tienes para las carreras que te quedan, pero ya planificas el siguiente. Intentaremos dar continuidad a toda la plantilla, o a la mayor parte de ella, e ir incorporando piezas que nos puedan hacer mejorar en todo.

¿Podrán a retener a todos los jugadores de la plantilla?

De hecho, ya está siendo complicado. Lo normal es que jugadores que ya eran buenos de por sí, pero que han tenido un gran rendimiento en el Cisneros, tengan opciones de ir a otros clubes que ahora sí les están dando su valor.

¿Y Matías Guidolín?

El entrenador está cerrado. Es parte importante del proyecto. Formaremos el equipo con él.

¿Qué viene por detrás? ¿Hay canteranos pisando fuerte?

Tenemos casi 300 jugadores entre los equipos masculinos y los femeninos, y tenemos un equipo de Superliga 2 hecho exclusivamente de cantera. Lo normal es que descienda, pero seguiremos trabajando para que salgan jugadores. Ahora mismo es difícil, porque muchos lo dejan por sus estudios. Este es un deporte que no te da para vivir, así que necesitas seguir formándote y ser universitario o conseguir un trabajo. Pero podemos recuperar a algunos que empezaron con nosotros y que tendrían la posibilidad de volver.

¿Cómo se las arreglan en la parte económica? ¿Están buscando patrocinios?

Sí. Estamos trabajando para plantear un proyecto interesante y conseguir un patrocinador, como hace Lenovo con el Canarias. La idea no es tener 50 firmas en cada temporada, sino tener una que quiera estar con nosotros de manera estable. Estamos en ello.