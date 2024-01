Estará siendo un inicio de semana muy feliz.

"Estamos muy contentos. El cambio de entrenador os está viniendo muy bien y estamos consiguiendo mantener la dinámica. Es difícil explicar lo que pasó en la primera vuelta. Las cosas se ven de otra amanera, pero sabemos que no hemos conseguido nada".

Ojalá haber mejorado antes...

"Hemos tardado en reaccionar. Ahora nos cuesta acercarnos incluso al playout. Si ganamos el domingo, nos volvemos a enganchar seguro. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos de la segunda vuelta en casa".

¿Cómo se explica el cambio radical del equipo?

"El responsable es el míster. Yoni [Oujo] ha renovado nuestra energía y nos ha hecho confiar. Ha cambiado cosas que nos han hecho estar más cerca del profesionalismo. El cambio empezó ahí. Este ambiente de trabajo no tiene nada que ver con el de los seis meses anteriores. Me ha sorprendido muy positivamente. Tiene 34 años, solo uno más que yo, y estoy segurísimo de que va a llegar a lo más alto. Además, fuera del campo es un ser humano increíble".

¿Se siente uno liberado después de un gol así?

"El del domingo fue un partido muy emocionante. En la primera mitad sufrimos como perros, pero supimos aguantar. El Talavera es un equipazo y el momento del gol fue increíble. Una explosión de alegría. Siento mucho al Mensajero, me identifico plenamente con este club. Siento que estoy en casa. Sé lo que sufre la gente y yo también lo he pasado muy mal. Afortunadamente, trabajo con una psicóloga que me ayuda mucho".

¿Cuánto de influyente en los buenos resultados ha sido el regreso al Silvestre Carrillo?

"La vuelta al Carrillo se nota. Primero por el césped, pero sobre todo por el ambiente. Este estadio tiene algo especial que no puedo explicar. Cuando llegas lo sientes, que es un lugar distinto. Tiene magia".

¿No cree que la victoria del domingo, ante un rival tan poderoso, es también un mensaje?

"No estamos muertos. Hemos visitado lugares en los que la gente se reía de nosotros porque íbamos colistas y no habíamos ganado ningún partido. Ahora nos respetan".

¿Le preocupa lo cómo pueda reaccionar el equipo cuando llegue la primera derrota?

"Haber estado tanto tiempo sin ganar nos ha hecho fuertes. Sabemos sufrir y sabemos cómo recuperarnos de los golpes. Cuando llegue la derrota, no nos hará daño".

¿Mira mucho la clasificación durante la semana?

"No miro mucho la clasificación. Lo hacemos después de los partidos, pero los lunes toca pensar en el siguiente. No hace falta, sabemos que el camino es largo y que lo más importante es ir partido a partido".