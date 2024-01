Cuando un proyecto triunfa, es normal ver gente o colectivos que intentan emular el mismo proyecto en otras zonas. Es el caso de la Kings League, la competición impulsada por Gerard Piqué y que lleva ya más de un año triunfando con figuras tan conocidas como Ibai Llanos, TheGrefg, Kun Agüero, Iker Casillas o Gerard Romero.

Pues en Canarias quisieron copiar este formato a su manera. Concretamente, la 'Kings League canaria' iba a ser la Managers League, un proyecto impulsado en Las Palmas de Gran Canaria y que contaba con varios equipos apadrinados por jugadores de la UD como Kirian o Benito, exfutbolistas amarillos como Vitolo, Araujo o Jonathan Viera, actores como Carlos Lee Ferrer o influencers como Marina Ruiz y Kevin Santana.

Lo que parecía una competición a tener en cuenta en el archipiélago se ha convertido en una bomba de relojería. Y es que varios clubes han anunciado que tomarán medidas legales contra el CEO del torneo, Sergio 'Yeyo' Santana.

La liga de fútbol 7, que iba a repartir 150.000 euros al equipo ganador, ha terminado con un cruce de denuncias y con su CEO en el cuartes de la Guardia Civil. Su objetivo es denunciar a aquellos equipos que apuntan a su figura como la causante de la caida de la Managers League.

Como recoge el periódico La Provincia, Yeyo se defiende: "No me difamarán de forma gratuita, a mí me expulsaron de la competición y me fui. No tengo nada que ver con este final. Cuando quisieron que regresase, no podía hacerme caso del estado contable de la liga. De tal manera que, al final, se han buscado lo que querían".

Según él, el objetivo de varios componentes de la liga era desestabilizarla y crear un torneo nuevo: "Desde el primer segundo, querían arruinar este proyecto para dar vida a otro con la denominación de Master-League Canarias. Voy a denunciar a todo el que ose a cuestionar mi honradez. Hemos intentado armar un torneo único en el Archipiélago y que podía convertirse en un gran negocio audivisual, pero me he encontrado solo y desamparado. Insisto, a mí me expulsaron de la Managers League".

La otra cara de la denuncia

Por el otro lado, en el lado crítico con la administración de la liga, se encuentra Doramas Sosa, manager del equipo 'Helado Oscuro' y administrador del podcast que lleva el mismo nombre del equipo.

Tanto él como varios equipos y dirigentes preparan una denuncia colectiva contra 'Yeyo' Santana. Lo que empezó hace dos meses con la ilusión de emular el fenómeno Kings League de Piqué ha terminado 'Clara-mente' hecho un desastre.