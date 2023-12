El Cisneros Alter cerrará la primera vuelta de la Superliga en casa del Conectabalear Manacor, en el Poliusportiu Miguel Ángel Nadal, un encuentro que se disputa en horario unificado a partir de las 18:30 horas. El choque Manacor-Cisneros es un choque de mucha importancia por lo que se juegan los dos contendientes.

El conjunto que entrena Matías Guidolín busca afianzar el cuarto puesto de la tabla tras dar la campanada ante el Herce Rioja hace una semana en el Colegio (3-1), un triunfo de campeonato que confirma que los laguneros son uno de los grupos más complicados de batir y que se han ganado por derecho propio con esa victoria su pase a la Copa del Rey una jornada antes de acabar la primera vuelta de la liga.

En preparador argentino ya advirtió a su equipo que el nivel de exigencia no solo hay que mantenerlo, sino que además hay que incrementarlo debido a que considera que el grupo tiene mucho margen de crecimiento. Es por ello por lo que no quiere que sus jugadores bajen el nivel durante toda la competición y pone como objetivo sumar los tres puntos para poder acercarse al Herce Rioja si no puede vencer al Unicaja Almería, su rival de esta semana. El Cisneros sumaría 22 puntos y se quedaría a dos siempre y cuando no se dé la sorpresa ante el líder cajista.

Enfrente tendrá a un equipo, que cuenta en sus filas con el colocador internacional tinerfeño César Martín, que busca de manera imperiosa vencer a los cisneristas para poder acceder a la competición copera. Los tres puntos significaría el regreso manacorense a la competición del ko, con lo que el Cisneros no lo tendrá nada fácil ante las urgencias de su rival y, además, en su pabellón.

Matías Guidolín apunta que los mallorquines "son un equipo bastante nuevo que juega con mucha energía e intensidad y que tiene buenas alternativas con el saque", recordando que "necesitan los puntos para clasificarse para la Copa", por lo que se incrementan las dificultades de victoria. En cualquier caso, "nosotros tenemos que estar finos en el juego y aprovechar los momentos claves" del choque.