Muy contento la verdad por poder estar en la Copa. Es un fruto del propósito que tenemos de la continuidad del proceso y de seguir sumando puntos para conseguir quedarnos en la categoría. Disfrutaremos de esta competición en febrero y vamos a intentar dar todo lo máximo en lo que nos queda a partir de ahora. La Copa está bien, pero ahora tenemos que ser duros y determinantes y eso es lo que nos proponemos. Sea una Copa del Rey o un playoff si nos clasificamos, pues jugaremos con otra mentalidad, pero dentro de la fase regular nos proponemos seguir sumando puntos. Lo estamos haciendo bien.

¿Cómo ve el trabajo de los suyos? Hace unos días destacaba que estaba contento, pero que el equipo todavía tenía margen de mejora.

Para mí lo hay y no hay tiempo para conformismos. Hay que seguir mejorando y siempre que alcanzamos un escalón tratamos de avanzar, ya sea individual o colectivamente. Ahora, quizá, venimos de un tropiezo duro ante un rival con características del juego interesantes (Unicaja Almería, 3-0) y nosotros nos tenemos que proponer llegar a ese nivel de juego. No hemos podido competir con Almería en su pista por "x" razones, porque nos tocó viajar en el día, no pudimos afrontar el partido, ni desarrollar nuestras armas y porque como entrenador varié el equipo y eso, tal vez, cambió un poco la dinámica de lo que veníamos haciendo repitiendo un sexteto inicial.

Son cosas que el entrenador se propone y es difícil transmitirlas a veces. Lo que sigo transmitiendo es que no debemos conformarnos, que tenemos que seguir siendo exigentes manteniendo el nivel de los entrenamientos y que cada jugador se supere individualmente con distintos propósitos teniendo la referencia de un rival, un mismo compañero... distintos objetivos individuales que hagan que la mejora individual jerarquice después el conseguir los resultados.

Este grupo es ambicioso, no es complicado enchufarles en esa tarea.

Siempre que hablamos, mi discurso es muy cauto y medido y comprometido con el trabajo, pero realmente los jugadores compiten bien, dentro del entrenamiento y contra un rival. Eso hace que a veces el entrenador esté más tranquilo o sepa de la gente que está arando el terreno. No me relajo ni me tranquilizo, soy una persona que siempre busca pequeñas exigencias personales y con el grupo. El equipo es bueno, competitivo. Entiendo que siga mejorando, que aquel que hace bien algo en ataque, lo haga mejor en bloqueo, en acciones de juego, mejorar individualmente lo que hace bien y lo que no. Ese es el patrón y hay que mejorarlo si se dan los buenos resultados. Hay que aprovechar el estatus que tenemos ahora, que es bastante bueno y nos lo hemos ganado, pero hay que seguir con la exigencia.

¿Ha conseguido que el Cisneros sea el protagonista de la liga?

Del discurso al hecho y la realidad hay mucha diferencia. El grupo se lo está tomando como un equipo revelación por haber ascendido y por ocupar una posición entre los ocho primeros. La idea principal de la gestión del presidente (Tomy López), y siempre así lo manifestó, era tratar de estar por encima de los puestos octavo o noveno. Dicho esto, es un esfuerzo del club, que coincidió y acertó en los fichajes, y esa condición también hace que el equipo tenga un buen rendimiento en una liga muy pareja.

Está bien para los medios que el Cisneros sea la revelación o lo vean así, pero la realidad es que no te puedes equivocar y siempre tienes que ir buscando una mejora continua. Las cosas se están haciendo bien, es un buen proceso el que estamos haciendo. El conjunto compite, pero queda mucho por delante. Tenemos grandes expectativas si queremos seguir haciéndolo así y es un deseo, pero todo esto es muy largo y depende de lo que hagamos semana tras semana y de cómo afrontamos cada partido. Recuerde que siempre hay sobresaltos, lesiones, cosas a superar.

Ahora toca jugar contra un equipazo, el Erce Soria (Colegio, 19:00 horas).

Sí, pero pienso que hay solo dos equipazos y un muy buen equipo en los tres primeros puestos. Creo que Guaguas es un equipazo por conformación de plantilla con 12 o 14 jugadores de nivel; al mismo nivel está Almería con un sexteto muy fuerte, pero que a lo mejor tiene equipo no tan largo con gente muy alta, pesada y física, con saque y ataques muy potentes. Y después, en ese trío pongo a Soria, un equipo joven que entrena mucho y que este año ha acertado con los refuerzos tras cambiar los que tenía. Es muy peligroso y entrena muy bien y comparte la filosofía del entrenador. Es joven, aguerrido y con características similares a los equipos que nombré antes, pero con un poquito menos de poder. Pero es muy peligroso, sin duda. Trataremos que sea un buen partido e intentaremos sacar un buen resultado.